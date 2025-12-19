Este sábado 20 de diciembre, AEW Collision se emitirá grabado desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra en un horario especial de medio día.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Swerve Strickland venció a Josh Alexander (***). Jamie Hayter y Kris Statlander vencieron a Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (***). CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Claudio Castagnoli [7] empató con Konosuke Takeshita [7] por límite de tiempo (***1/2). CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: ‘Speedball’ Mike Bailey [6] venció a Kevin Knight [3] (***). CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo al vencer a Daniel García (***).

► Este sábado en AEW Collision

Kazuchika Okada, el ganador del Continental Classic del año pasado, lleva seis puntos, así que en la Liga Dorada está empatado con Kyle Fletcher, PAC y ‘Speedball’ Mike Bailey. Este sábado intentará tomar la delantera cuando enfrente a Kevin Knight, quien con sólo tres puntos no parece tener muchas probabilidades. Será una de las luchas principales del especial vespertino Holiday Bash, a unos cuantos días de Navidad y a una semana de Worlds End.

En otra lucha de la Liga Dorada, Jack Perry, quien va hasta abajo en la tabla, con cero puntos, se medirá con ‘Speedball’ Mike Bailey.

Por su parte, Mercedes Moné defenderá el Campeonato Indisputable Femenil Británico RevPro ante Alex Windsor.

Además, Eddie Kingston enfrentará a Nathan Cruz.