AEW Collision se presenta este sábado desde el Liacouras Center, en la Universidad de Temple, de Philadelphia, Pennsylvania, (anteriormente llamado The Apollo of Temple), coliseo con capacidad para 10,200 aficionados y casa de los Temple Owls de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Jay White venció a Shane Taylor (***) Penélope Ford venció a Robyn Renegade (** 1/2) Truth Magnum y Turbo Floyd vencieron a Mansoor y Mason Madden (** 1/2) Ricochet venció a Lio Rush (*** 1/2) Anna Jay venció a Viva Van (** 1/2) Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a Rush y Dralístico (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Mariah May defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Anna Jay, quien se ganó su oportunidad al vencer a la propia May en un World Title Eliminator en el reciente Battle of the Belts XII, consolidándose como la contendiente #1. Jay ha sorprendido tras un regreso de Japón, donde compitió en en el STARDOM Grand Prix. Esa experiencia le ha dado las herramientas para vencer a oponentes como Harley Cameron y Trish Adora, además de la mencionada campeona May, quien lleva tres defensas a su título, la más reciente en WrestleDream, frente a Willow Nightingale​. ¿Veremos la coronación de una nueva reina o Mariah May seguirá en el trono?

Komander, quien viene de enfrentar a Lio Rush en AEW Rampage, se verá las caras con Kyle Fletcher en una batalla de velocidad y precisión que promete ser imperdible.

Además, Thunder Rosa y Harley Cameron, quienes tienen cuentas pendientes, buscarán zanjar su rivalidad con un mano a mano.