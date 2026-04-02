AEW Collision se emite este sábado en el Canadá Life Centre en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****) Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2) Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****) Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***) Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****) Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Tommaso Ciampa enfrentará a Juice Robinson en una batalla que forma parte de una guerra mayor. El 28 de marzo, Ciampa derrotó a Ace Austin, compañero de Robinson en la Bang Bang Gang. Tras esa lucha, Robinson salió para revisar a Austin, y por un momento pareció que Ciampa lo atacaría a traición, pero Robinson se dio la vuelta y encaró a Ciampa, quien optó por retirarse. La violencia de Ciampa hará frente a la agresividad desenfrenada de Robinson. Ambos participaron en el Blackjack Battle Royale de Revolution por el Campeonato Nacional de AEW, donde Ciampa fue eliminado precisamente por Robinson. Ahora el ‘Psycho Killer’ busca venganza.

Místico, Orange Cassidy, Kevin Knight y Roderick Strong, enfrentarán a los Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta) y a The Dogs (David Finlay y Clark Connors) en un Tornado Tag Match de cuartetas.

En mano a mano, Jon Moxley se medirá con Anthony Bowens. El Campeón Continental AEW y líder de los Death Riders busca enviar un mensaje claro a Will Ospreay antes de su confrontación en Dynasty.

The Rascalz (Zachary Wentz y Dezmond Xavier) se enfrentarán a Andrade el Ídolo y Mark Davis en un duelo de alta velocidad.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) entrarán en acción, lo mismo que los Campeones Mundiales de Parejas AEW, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Además, Willow Nightingale expondrá el Campeonato TBS en un reto abierto.