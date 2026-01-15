Previo AEW Collision 17 de enero 2026 | The Opps vs. Hangman Page y JetSpeed

Previo AEW Collision 17 de enero 2026 | The Opps vs. Hangman Page y JetSpeed

AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona, local con capacidad para 5000 fans.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Death Riders (Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta, con Marina Shafir) vencieron a SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin, con Zayda Steel) (***)
  2. Brody King venció a Barrett Brown (*)
  3. El Clon venció a Komander (***1/2)
  4. Mina Shirakawa venció a Lady Frost (**)
  5. CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo ante Hechicero (***1/2)
  6. Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale) vencieron a Hyan, Maya World y Vertvixen (**1/2)
  7. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vencieron a Anthony Bowens y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) (***)

► Este sábado en AEW Collision

AEW Collision 17 de enero 2026.
AEW Collision 17 de enero 2026.

‘Hangman’ Adam Page sigue en guerra contra Samoa Joe. El miércoles pasado derrotó a Bryan Keith, quien había aceptado la recompensa que Joe puso a su cabeza. Con esa victoria pudo acercarse a otro duelo ante Joe, que será por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Joe y sus Opps (Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante Hangman y la dupla JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey). Hangman llega dispuesto a darle otro duro golpe a Joe en su cruzada de venganza. ¿Podrá Joe contenerlo?

El cartel de AEW Collision 17 de enero 2026 es:

LA LUCHA SIGUE...
Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

