AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona, local con capacidad para 5000 fans.
►La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Death Riders (Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta, con Marina Shafir) vencieron a SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin, con Zayda Steel) (***)
- Brody King venció a Barrett Brown (*)
- El Clon venció a Komander (***1/2)
- Mina Shirakawa venció a Lady Frost (**)
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo ante Hechicero (***1/2)
- Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale) vencieron a Hyan, Maya World y Vertvixen (**1/2)
- The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vencieron a Anthony Bowens y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) (***)
► Este sábado en AEW Collision
‘Hangman’ Adam Page sigue en guerra contra Samoa Joe. El miércoles pasado derrotó a Bryan Keith, quien había aceptado la recompensa que Joe puso a su cabeza. Con esa victoria pudo acercarse a otro duelo ante Joe, que será por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Joe y sus Opps (Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante Hangman y la dupla JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey). Hangman llega dispuesto a darle otro duro golpe a Joe en su cruzada de venganza. ¿Podrá Joe contenerlo?
El cartel de AEW Collision 17 de enero 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey)
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry vs. Anthony Bowens.
- Andrade el Ídolo vs. Angélico.
- Eddie Kingston y Ortiz vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).
- Marina Shafir vs Zayda Steel.
- SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin) vs. The Don Callis Family (Kyle Fletcher, El Clon y Josh Alexander).
- Megan Bayne y Penelope Ford vs. Danielle Kamela y Viva Van.