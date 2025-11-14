Previo AEW Collision 15 de noviembre 2025 | Mark Briscoe vs. Mark Davis

Previo AEW Collision 15 de noviembre 2025 | Mark Briscoe vs. Mark Davis

AEW Collision se emite este sábado grabado desde Erie Insurance Arena en Erie, Pensilvania, (anteriormente llamado Erie Civic Center y Louis J. Tullio Arena), coliseo con capacidad para 6,982 aficionados, y casa de los Erie Otters de la OHL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Austin Gunn y Juice Robinson vencieron a Dax Harwood y Cash Wheeler (***)
  2. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Ace Austin (*** 1/2)
  3. Anna Jay y Tay Melo vencieron a Hyan y Maya World (** 1/2)
  4. Jamie Hayter venció a Skye Blue (***)
  5. Thekla venció a Harley Cameron (***)

► Este sábado en AEW Collision

Cobertura y resultados AEW Collision 15 de noviembre 2025 | Mark Briscoe vs. Mark Davis
AEW Collision 15 de noviembre 2025.

Mark Briscoe llegará al cuadrilátero con sed de venganza este sábado cuando enfrente a Mark Davis en un mano a mano pactado tras el ataque que recibió por parte de la Don Callis Family durante AEW Blood & Guts. Davis irrumpió en backstage para agredirlo y retrasar su entrada a la jaula, lo cual condujo al reto que marca un nuevo capítulo en su rivalidad. Briscoe buscará confirmar que su victoria colectiva en Blood & Guts no fue casual, y Davis intentará demostrar que su regreso lo convierte en una amenaza a la que hay que tener en cuenta.

