AEW Collision se emite este sábado en vivo desde la Utilita Arena en Cardiff, Gales, (anteriormente llamada como Cardiff International Arena, Cardiff International Arena & Convention Centre y Motorpoint Arena Cardiff), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Orange Cassidy [3] venció a Roderick Strong [0] (***) CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Mascara Dorada [3] venció a Claudio Castagnoli [6] (***1/2) CAMPEONATO TBS: Mercedes Mone (c) retuvo al vencer a a Leila Grey (**1/2) CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet retuvo al vencer a Ace Austin (***) CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita [6] venció a Jon Moxley [3] (****)

► Este sábado en AEW Collision

Claudio Castagnoli y Konosuke Takeshita tienen en común no sólo que ambos son Campeones Mundiales de Peso Completo en dos de las principales empresas del mundo, sino también que son los líderes de la Liga Azul en el torneo Continental Classic. Llevan seis puntos cada uno, y este duelo entre ellos podría ser crucial para tomar una ventaja decisiva en esta exigente justa. Las islas británicas serán el escenario para este histórico duelo entre los máximos monarcas CMLL e IWGP sobre el ring de AEW.

El Campeón TNT, Mark Briscoe, expondrá el título ante uno de los miembros más astutos de la Don Callis Family: Daniel García.

En acción de parejas, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, tendrá como compañera a Jamie Hayter para enfrentar a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

Además, en un duelo de poder a poder, Swerve Strickland se medirá con Josh Alexander, en un combate que forma parte de la guerra que Strickland y ‘Hangman’ Adam Page libran contra la Don Callis Family.