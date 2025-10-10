Previo AEW Collision 11 de octubre 2025 | Megan Bayne y FTR vs. Willow Nightingale y JetSpeed

Previo AEW Collision 11 de octubre 2025 | Megan Bayne y FTR vs. Willow Nightingale y JetSpeed

AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vencieron a Adam Priest, Jay Lethal y Tommy Billington (****).
  2. Jamie Hayter venció a Anna Jay (***).
  3. La Faccion Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) vencieron a Cha Cha Charlie y Shayne Stetson (***).
  4. Eddie Kingston venció a Dralistico (***).
  5. The Don Callis Family (Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita y Josh Alexander) vencieron a MxM TV (Johnny TV, Mansoor & Mason Madden) (***).
  6. Kevin Knight venció a Dax Harwood (***).
  7. Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a The Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (****).

► Este sábado en AEW Collision

AEW Collision 11 de octubre 2025.

AEW regresa a su casa, Jacksonville, Florida, con AEW Collision: Homecoming. El cartel está encabezado por una lucha de tríos mixtos que ha captado la atención de los aficionados. La poderosa Megan Bayne formará alianza con FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) para enfrentar a la no menos peligrosa Willow Nightingale, que se acompañará por JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey). La lucha fue programada tras el combate entre Dax Harwood y Kevin Knight de la semana pasada, lográndose esta interesante combinación. La acción de AEW Collision se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.

