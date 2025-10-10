AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.
►La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vencieron a Adam Priest, Jay Lethal y Tommy Billington (****).
- Jamie Hayter venció a Anna Jay (***).
- La Faccion Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) vencieron a Cha Cha Charlie y Shayne Stetson (***).
- Eddie Kingston venció a Dralistico (***).
- The Don Callis Family (Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita y Josh Alexander) vencieron a MxM TV (Johnny TV, Mansoor & Mason Madden) (***).
- Kevin Knight venció a Dax Harwood (***).
- Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a The Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (****).
► Este sábado en AEW Collision
AEW regresa a su casa, Jacksonville, Florida, con AEW Collision: Homecoming. El cartel está encabezado por una lucha de tríos mixtos que ha captado la atención de los aficionados. La poderosa Megan Bayne formará alianza con FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) para enfrentar a la no menos peligrosa Willow Nightingale, que se acompañará por JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey). La lucha fue programada tras el combate entre Dax Harwood y Kevin Knight de la semana pasada, lográndose esta interesante combinación. La acción de AEW Collision se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.
- Megan Bayne y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. Willow Nightingale y JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey).
- Kris Statlander, Toni Storm y Harley Cameron vs. Triangle Of Madness (Julia Hart, Skye Blue y Thekla).
- Kota Ibushi vs. Josh Alexander.
- Anthony Bowens y Max Caster vs. Big Bill y Bryan Keith.
- TayJay (Anna Jay y Tay Melo) vs. Carolina Cruz y Dream Girl Ellie.
- Eddie Kingston vs. The Beast Mortos.
- La Faccion Ingobernable (Dralistico, Rush y Sammy Guevara) vs. MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden).