AEW Collision se emite este miércoles grabado desde el San José Civic Center, en San José, California (anteriormente llamado San José Civic Auditorium y City National Civic) coliseo con capacidad para 3,036 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Desmond Xavier y Zachary Wentz (*** 1/2) Daniel García venció a Tommaso Ciampa (*) Swerve Strickland venció a Gravity (*** 1/2) LUCHA POR EQUIPOS POR 200 MIL DÓLARES: Isiah Kassidy y Marq Quen vencieron a Rush y Dralístico, Turbo Floyd y Truth Magnum y Blake Christian y Lee Johnson (****) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (*** 1/2) David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd vencieron a tres talentos locales (***) Konosuke Takeshita venció a Claudio Castagnoli (**** 1/2)

► Este miércoles en AEW Collision

A un día de Revolution, veremos una lucha sumamente esperada. Se enfrentan por primera vez dos de las estrellas más destacadas de la lucha libre mexicana: Andrade el Ídolo y Máscara Dorada, quien viene directamente de CMLL dispuesto a frenar al miembro de la Don Callis Family. Pero Andrade se encuentra confiado y motivado, pues tiene ya programado un choque contra Bandido en el PPV. Pase lo que pase, será un espectáculo técnico de alto nivel.

En otro mano a mano que promete mucha espectacularidad, Kevin Knight se medirá con el enmascarado El Clon.

Aún hay más mexicanos en el cartel: Komander enfrentará al enorme australiano Mark Davis.

En acción de tercias, The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) tendrán como rivales a la Bang Bang Gang (Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson).

Entre tanto, Lena Kross hará frente a Mina Shirakawa.

Además, el Triangle Of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) enfrentarán a Karisma, Tatevik y Viva Van.