por
AEW Collision se emite este sábado desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas, Estados Unidos, local con capacidad para 2,500 fans.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. El Clon venció a Angélico (** 1/2)
  2. Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2)
  3. Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**)
  4. LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***)
  5. Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2)
  6. Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**)
  7. Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

AEW Collision 10 de enero 2026.

La Don Callis Family se niega a dejar en paz a Mark Briscoe, y menos ahora que es el Campeón TNT. Es por ello que este sábado Hechicero buscará destronarlo. El mexicano se ganó esta oportunidad la semana pasada al derrotar a Komander con ayuda de El Clon. Briscoe, con su estilo impredecible, no se contendrá cuando tenga frente a él al Hechicero, un maestro de la lucha técnica mexicana, quien llega con una creciente confianza que podría sorprender si logra imponer su magia sobre la tozudez de Briscoe.

Y derivado de lo sucedido en la lucha de contendiente #1 al título TNT, veremos un mano a mano entre KomanderEl Clon.

Además, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hará equipo con las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Harley Cameron y Willow Nightingale, para enfrentar a Hyan, Maya World y Vertvixen.

