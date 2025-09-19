Previo AEW All Out 2025 | Dulce Et Decorum Est

Luego del trascendental All In: Texas, todo vuelve a hacer «click» en AEW. Tony Khan y Cía han sido capaces de armar un cartel de altura para All Out 2025 pese a acaparar la última edición de Forbidden Door cual primera parte del PPV que veremos mañana sábado.

Todo vuelve a hacer «click» de simbólica manera, transcurridos tres años desde aquel «Brawl Out» con CM Punk como infame protagonista. Ahora, lejos de Chicago, desde la Scotiabank Arena de Toronto, AEW busca el estreno más dulce posible en HBO Max.

► Los soldados de AEW

«Realmente no veo a nadie discutiendo. No veo a Tony [Khan] teniendo discusiones acaloradas. No veo nada de eso. Todo el mundo está de buen rollo. Todo el mundo es muy ‘cool’… Es difícil no sentirse como en casa […] Al fin y al cabo, creo que AEW está en un gran lugar. Pienso que AEW está centrada en nosotros. Ahora más que nunca, pienso que están intentando crear nuevas historias, drama y suspense mientras mantienen el estilo deportivo y siguen creando una alternativa para lo que la gente ha conocido durante años».

Estas declaraciones de Ricochet en ‘The Ariel Helwani Show’ conectan con las hechas por Toni Storm en ‘The Sandman Podcast’, también recientes.

«Cuando deje de luchar, no me veréis más. No me veréis de ninguna otra forma ni en ninguna otra compañía. No habrá bis. Ya está. ¿Qué podría hacer? Porque tengo un contrato largo con AEW. Firmé de por vida con AEW. Tengo un contrato de cinco años, y no recuerdo el tiempo que queda, pero seré fiel de por vida a AEW. No hay un, ‘Oh bien, veremos lo que ocurre’».

AEW se conjura en un momento donde WWE luce más agresiva que nunca a la hora de intentar sacarla del negocio. Y puede que el tiro vuelva a salirle por la culata. Astutamente, los Élite adelantaron la hora de inicio de All In: Texas en vistas a que su cierre coincidiera con el inicio de Saturday Night’s Main Event XL. Y lograron en parte que la memorable victoria de «Hangman» Page sobre Jon Moxley eclipsara a la primera hora de ese especial televisivo.

Mañana, tal proceder se repite, ahora en formato PPV («PLE» según la nomenclatura empleada por WWE), algo nunca antes visto, con el otrora Imperio McMahon armando en tiempo récord Wrestlepalooza y situando su emisión en una franja similar a la inicialmente anunciada para All Out. Et voilà, AEW vuelve a adelantar hora de inicio, y así, tiene nueva oportunidad de acaparar miradas si traza una última parte sonada de su show. Y la lucha de mayor mediaticidad de All Out, por promoción, escenario e implicados, que podría robar espectadores a WWE, es la que protagonizarán Adam Copeland, Christian Cage y FTR.

Sin embargo, ayer, durante la conferencia previa a All Out 2025, Tony Khan desveló que ese choque de duplas abrirá la velada. Ergo, el duelo por el Campeonato Mundial AEW entre «Hangman» Page y Kyle Fletcher cerrará la misma. Una decisión que sustenta lo dicho por Ricochet: AEW no rehúye la competencia, pero prefiere centrarse en construir futuro.

Y el futuro de la lucha libre, sin duda, se hace llamar Kyle Fletcher. Ayer, bajo entrevista con Bleacher Report, «The Protostar» se mostraba consciente de la presión y al mismo tiempo seguro de sí mismo, pues cree que la escena estelar es su hábitat natural. Nótese cómo Fletcher, con otras palabras, se dice dispuesto a disfrutar del momento sin mencionar la presea en liza. Nadie prevé su victoria. Y ni tan mal.

La lucha libre, como el buen fútbol, no puede ser resultadista, aunque tal factor marcara el «main event» de All In: Texas. Pero una vez superada la necesidad de un cambio de máximo monarca, la escena estelar puede volver a ese viaje tranquilo que define la concepción de la lucha libre que tiene AEW. Y Fletcher es el retador ideal, apoyado por una estipulación (en caso de interferencia de la Don Callis Family perderá el duelo y su Campeonato TBS) sumamente propicia. Todos saldrán beneficiados con su derrota: Page, fortaleciendo su aura de campeón, el propio Fletcher, demostrando poder ir de tú a tú con el número uno de AEW, y el público, presenciando un candidato a mejor combate del 2025.

Durante cierto tiempo, se vio a Fletcher como sucesor de Will Ospreay. Y curiosamente, esta gran exposición estelar para el «aussie» llega cuando por primera vez desde que Ospreay se incorporara a tiempo completo a AEW, este se ausenta de un PPV. En apenas un año, «The Assassin» ha conseguido que no concibamos ya el producto de AEW sin su presencia, pero All Out 2025 demuestra que sólo es un soldado más de la máquina de guerra cada día mejor engrasada de los Élite.

Tampoco estarán Kenny Omega, Swerve Strickland, Dustin Rhodes ni Adam Cole, que se unen a las bajas ya prolongadas de Orange Cassidy, Jay White o PAC. Y como en el caso de Ospreay, ninguna afectará a All Out. Toda ausencia es una oportunidad para otro competidor, y mañana, aparte de Kyle Fletcher, hay dos nombres que tendrán la gran oportunidad de sus carreras: Máscara Dorada y Thekla.

Asimismo, que el azteca y la austriaca compitan, respectivamente, contra Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita por el Campeonato Unificado AEW y contra Toni Storm, Jamie Hayter y Kris Statlander por el Campeonato Mundial Femenil AEW, también constituye una oda a ese ars gratia artis de la buena lucha libre. ¿Quién podría desdeñar tales combates por su previsible resultado? El camino, y no el destino, es lo que cuenta.

Al mismo tiempo, All Out 2025 albergará los regresos en modo PPV de Riho y Eddie Kingston —la primera por el Campeonato TBS de Mercedes Moné y el segundo en mano a mano contra Big Bill—, talentos muy queridos, donde igualmente poco importa que la resolución de sus luchas parezca grabada en piedra. Los seguidores disfrutarán de sus retornos sin importar quién gane o quién pierda. Eso sí está grabado en piedra.

Tan inmerso en su propio producto parece AEW que, sobre el papel, los puntos menos atractivos de All Out 2025 pasan por el mencionado Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR y por la batalla de tercias donde The Hurt Syndicate al completo irá contra Ricochet y Gates Of Agony. No creo sea casualidad, los puntos con mayor regusto a WWE.

