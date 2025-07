Previo AEW All In: Texas | Doble o nada

Definitivamente, AEW ha recuperado sensaciones. Aquel eslogan sobre el que tanto peso tuvo la comunidad luchística de internet hace año y medio podría estirarse hasta este próximo sábado 12 de julio, cuando los Élite celebren su tercera edición de All In, ahora desde EE.UU., en un fin de semana donde encontrará toda la competencia posible por parte de WWE.

Sin caer en hipérboles baratas, All In: Texas es el evento más trascendente de AEW desde el primer Double or Nothing.

► Go big or go home

La derrota de Bryan Danielson en WrestleDream 2024 a manos de Jon Moxley marcó el inicio del arco de los Death Riders y su secuestro del Campeonato Mundial AEW, en pos, según sus argumentos, de hacer que los talentos de la empresa despertaran y reimpulsaran el producto. Dentro del «kayfabe», esto se expuso cómo un argumento falsario de Moxley y Cía, pero fuera, realmente tal historia ha acabado por conseguir que otra vez AEW luzca cohesionada, con el objetivo común de ofrecer la mejor lucha libre posible, dejando atrás el trauma de la salida de CM Punk, que dibujó una estampa de producto poco serio, secundario e incluso fallido a ojos de muchos; cuando, como ya comenté, se trataba más de una viciada percepción que otra cosa.

«Hangman» Page y su propio arco de redención —estrés postraumático incluido— simbolizan ese viaje de la compañía durante el último año y medio, y si bien Darby Allin apuntaba a ser quien sacara el Campeonato Mundial AEW del maletín de los Death Riders, la elección parece lógica. En un pasaje de su libro Killing the Business: From Backyards to the Big Leagues, Matt y Nick Jackson admiten que desde el minuto uno, construyeron AEW con la idea en mente de convertir a Page en su principal cara.

Por ello, aunque en la concepción de la lucha que tiene AEW suponga algo secundario, el resultado del estelar marcará All In: Texas. Hace casi un año, los Élite ofrecieron el «fan service» definitivo con All In 2024, cuyo «main event» permanece en la memoria colectiva de los seguidores precisamente por su resultado. Swerve Strickland pudo retener el título mundial y el viaje habría sido muy disfrutable, pero el diferenciador estuvo en la victoria de Bryan Danielson.

Este año, considerando la cantidad de defensas exitosas y poco satisfactorias de Moxley y considerando la cita, desembocadura de todos los esfuerzos creativos durante la temporada, el resultado no es negociable. Si Tony Khan pretende que All In: Texas se convierta en el mejor show producido por AEW, todo empieza ahí.

Recupero las más recientes declaraciones concedidas por Moxley a Justin Barrasso, acerca de Page.

«Las paredes se le cierran. Está por llegar a la cima de una montaña personal que ha estado escalando por dos o tres años. Él mismo creó todo esto con su equipaje emocional, con sus propias cagadas, y el resto ni siquiera podría explicarlo… tendrías que preguntarle a él. Pero ha estado buscando algo desde hace mucho tiempo. Y si no lo logra, la caída será muy larga y muy dolorosa».

Imaginen pues la importancia de ese Moxley vs. Page para que todo un Kenny Omega vs. Kazuchika Okada por el Campeonato Internacional y el Campeonato Continental no vaya a ser el choque estelar de All In: Texas.

Tal vez tamaño acontecimiento debió reservarse de cara a constituir el gran «main event» de otro PPV, sin encuentros de tanta envergadura como posibles opacadores. Que AEW haya decidido incluirlo en All In: Texas nos revela las esperanzas depositadas en esta cita y lo ambicioso de su apuesta. Y no sé si también habría hecho historia sin Omega y Okada bajo estipulación «winner takes all», pues según se ha reportado, ya se trata del show ajeno a WWE más taquillero sobre suelo norteamericano.

En cualquier caso, seguramente «The Best Bout Machine» y «The Rainmaker» gocen del tiempo necesario para conjuntar, cuanto menos, algo que haga honor a sus anteriores enfrentamientos. Se agradece que a estas alturas, y sin poder soslayar la merma física de Omega siete años después de aquel incomparable «Best Two Out Of Three Falls», el canadiense y el nipón quieran ofrecer una nueva vuelta de tuerca a riesgo de afear un legado imperecedero.

Junto con Moxley vs. Page y Okada vs. Omega, la actual historia de rudos vs. técnicos con el propio devenir de AEW como telón de fondo, cual todo por el todo, «All In», en una sola mano, se completa mediante The Young Bucks vs. Swerve Strickland y Will Ospreay. Y aquí, como en ese Moxley vs. Page, el resultado casi importará más que la calidad del choque (que se espera alta). En caso de vencer los primeros, Strickland y Ospreay no podrán luchar por el Campeonato Mundial AEW durante un año. En caso de vencer estos, Matt y Nick Jackson deberán dejar sus cargos de vicepresidentes ejecutivos de AEW. Las potenciales repercusiones creativas para cualquiera de los escenarios se antojan muy interesantes; aunque realmente los Bucks tienen más que perder, pues su agravio sería, en teoría, perenne.

Pero por encima de ese choque de duplas, el tercer punto más promocionado de All In: Texas es la defensa que afrontará Toni Storm ante Mercedes Moné. Ajena al marco narrativo de «AEW vs. Death Riders y The Elite», pero con una construcción estimable, vendiendo a Moné como la mayor amenaza no ya para el reinado de Storm, sino para su estrellato y condición de cara femenil del producto, la intriga recae en si AEW también programará sin reservas, y esto implicaría que Moné venciese y conservara su invicto individual, haya en agenda o no una revancha.

Y entre los puntos menos promocionados, preveo que el duelo entre Adam Cole y Kyle Fletcher por el Campeonato TNT suponga la «sorpresa» de All In: Texas e igualmente AEW decida apretar el gatillo y se consuma el cambio de monarca, en pos de iniciar el definitivo ascenso de Fletcher, quien conseguiría su primer oro adscrito a la casa Élite.

Todo es más grande en Texas, dicen, y dando por hecho que el factor «in-ring» siempre acompaña a AEW, los resultados de ciertos combates definirán esta versión yanqui de All In, donde, por coyuntura, el seguidor fiel querrá que esas decisiones creativas hagan honor al título del PPV. Así, AEW tiene la ocasión de confirmar su regreso con un «bookeo» valiente, además, bajo una franja horaria que por inusual, permitirá el seguimiento en directo en territorios (especialmente el europeo) acostumbrados a la visualización diferida. «What better place than here, what better time than now?», que dirían Rage Against The Machine.

► Cartel

[Zero Hour]