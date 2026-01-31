Previo Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice

Previo Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice

Lucha Libre AAA se emite grabado este sábado desde el Gimnasio Juan de la Barrera, Ciudad de México, local con capacidad para 5,242 espectadores.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid retuvo ante Mini Vikingo y Octagón Jr. (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Dr. Wagner Jr. retuvo ante Mecha Wolf (***)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) retuvieron ante Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero), Tokyo Bad Boys (Kento y Takuma) y Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) (** 1/2)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice
Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026.

El tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX ONE presenta tres emocionantes luchas. En una de ellas, Lola Vice enfrentará a La Hiedra, con Mr. Iguana como réferi especial. La ganadora formará equipo con Mr. Iguana, para enfrentar a Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas AAA el 7 de febrero. Además veremos la primera eliminatoria rumbo a Rey de Reyes, evento que se celebrará el 14 de marzo en la ciudad de Puebla. La Parka, Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar son los elegidos para participar. ¿Quién de ellos avanzará a la gran final?

El cartel del tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX es:

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

