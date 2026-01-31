Lucha Libre AAA se emite grabado este sábado desde el Gimnasio Juan de la Barrera, Ciudad de México, local con capacidad para 5,242 espectadores.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid retuvo ante Mini Vikingo y Octagón Jr. (*** 1/2) CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Dr. Wagner Jr. retuvo ante Mecha Wolf (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) retuvieron ante Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero), Tokyo Bad Boys (Kento y Takuma) y Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) (** 1/2)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

El tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX ONE presenta tres emocionantes luchas. En una de ellas, Lola Vice enfrentará a La Hiedra, con Mr. Iguana como réferi especial. La ganadora formará equipo con Mr. Iguana, para enfrentar a Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas AAA el 7 de febrero. Además veremos la primera eliminatoria rumbo a Rey de Reyes, evento que se celebrará el 14 de marzo en la ciudad de Puebla. La Parka, Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar son los elegidos para participar. ¿Quién de ellos avanzará a la gran final?

El cartel del tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX es: