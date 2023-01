Pretty Deadly ha tenido el Campeonato de Parejas NXT dos veces durante su tiempo en la promoción de desarrollo y se han convertido en poco tiempo en uno de los mejores equipos de la marca, no solo por su desempeño en el ring, sino también por su carisma en el micrófno. The New Day recientemente volvió a NXT y desafió al dúo a una lucha por el título, derrotándolos en NXT Deadline en diciembre y culminando su reinado de 98 días. Desde entonces, ambos equipos se han mantenido en una rivalidad, con los británicos haciendo todo lo posible por intentar recuperar el oro.

► Pretty Deadly y The New Day rivalizan durante un evento en vivo no televisado

Los ex campeones de parejas de NXT Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) aparecieron en un reciente evento en vivo no televisado de la WWE, marcando su debut en un evento de este tipo correspondiente al elenco principal. El dúo británico luchó contra Xavier Woods y Kofi Kingston por el Campeonato de Parejas NXT, pero no pudieron lograr la ansiada victoria. Previo a su encuentro, ambos hicieron una promo y se metieron con el público de Jackson, Mississippi, pero la creencia general de los que asistieron al evento fue de que Pretty Deadly pueden lucir en el elenco principal.

Pretty Deadly live event debut on the main roster!! pic.twitter.com/V5TXKgk2LT — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) January 8, 2023

“¡¡Debut de Pretty Deadly en un evento en vivo del elenco principal!!”

“Pretty Deadly en el evento en vivo de anoche #WWEJackson”

Los ex Campeones de Parejas NXT también estuvieron en un evento en vivo este domingo, aunque allí solo luchó Kit Wilson en un mano a mano contra Kofi Kingston, cayendo derrotado ante el ex Campeón WWE.

“Pretty Deadly apareció en #WWEHuntsville. ¿Esto significa un llamado al elenco principal? ¿¿Qué piensan chicos??”

Kofi vs one of the Pretty Deadly dudes #WWEHuntsville pic.twitter.com/97hZHAqEEw — ℝ𝕪 ⚜️🕸 (@RyThaGod) January 9, 2023