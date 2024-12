Presunta víctima de BJ Whitmer tacha a AEW de «inhumana»

El ex luchador de ROH BJ Whitmer fue despedido de su rol como productor de AEW a mediados de 2023 cuando fue arrestado y acusado de cargos de estrangulación en primer grado y robo en segundo grado. Su presunta víctima fue Jaime Hawn, quien en un primer momento permaneció en secreto pero a finales de ese mismo año lanzó un mensaje público para quienes sobreviven a situaciones como la que ella supuestamente tuvo que vivir. Un año después, lo ocurrido no está ni cerca de terminar, ya que ella misma acaba de lanzar una campaña de GoFundMe buscando ayuda económica y criticando también a AEW.

► Jaime Hawn pide ayuda

Con un corazón pesado y humilde, hago este llamado de ayuda como una madre de tres hijos que ahora está sin hogar, como resultado de las acciones descuidadas, egoístas e inhumanas de AEW (All Elite Wrestling) y Chris Peck, miembro del equipo legal interno de AEW. Haré lo mejor que pueda para explicar la devastadora destrucción que el comportamiento de Chris Peck ha tenido en mi vida desde septiembre de 2023. Ruego que quien lea esto lo haga con compasión y una mente abierta, ya que este camino que comenzó de forma positiva ha sido todo menos justo o amable. Ruego por su empatía y gracia mientras explico las necesidades desesperadas de mi familia para sanar y sobrevivir esta experiencia horrible.

Los fondos que reciba se usarán para lo siguiente:

Conseguir un refugio inmediato. Cubrir costos de transporte para llevar a mis hijos a la escuela y a citas médicas programadas. Costos de vida para alimentos y artículos de invierno. Establecer las bases para reconstruir un hogar feliz, saludable y amoroso, ya que perdimos todas nuestras pertenencias que estaban en almacenamiento.

Mi nombre es Jaime Hawn. Soy madre de tres niños pequeños y profesional en TI. Mi llamado de ayuda y todo lo que estoy luchando es por ellos. Nos quedamos sin hogar este otoño debido a las difíciles batallas que he enfrentado después de ser agredida físicamente por un monstruo que volvió a mi vida disfrazado de alguien que creí conocer y en quien confiaba. La tensión mental y física del proceso penal y ahora civil ha sido devastadora desde que comenzó.

Tras perder nuestro hogar, nos vimos obligados a quedarnos en mi auto mientras buscaba cualquier recurso de refugio disponible. Desafortunadamente, los recursos locales son escasos en mi área y aún no hemos logrado asegurar un refugio. Sobrevivir ha sido un desafío durante bastante tiempo. Las cosas empeoraron hace dos semanas cuando el motor de mi auto se averió. Sin los medios económicos para remolcarlo o repararlo, quedó abandonado al costado de la carretera y fue retirado por el condado unos días después. Mi auto no solo era un medio de transporte; aunque no era ideal, era un lugar cálido y seguro que nos permitía estar juntos tanto como fuera posible.

Para brindar algo de contexto, quizás estén familiarizados con el caso penal de junio de 2023 contra BJ Whitmer, exluchador de ROH y entrenador / productor de talentos de AEW, por estrangulamiento en primer grado y robo en segundo grado. Lo que la gente no sabe es el impacto directo que Chris Peck tuvo en el resultado del caso penal contra mi agresor, en su sentencia y en mi capacidad para recuperarme adecuadamente, financiera, mental y físicamente. El trauma y el infierno de una experiencia tan cruel y siniestra son indescriptibles. Es una maldad para la que nadie puede prepararse. Fui brutalmente agredida y luego me privaron de cualquier oportunidad de justicia cuando Chris Peck violó los términos del NDA (Acuerdo de Confidencialidad) que me obligó a firmar en uno de mis momentos más desesperados. Sin ser citado o tener alguna obligación legal, y a pesar de la documentación con fecha y hora de todas mis interacciones con AEW, Chris Peck proporcionó una descripción incorrecta de mis intenciones y un contexto falso sobre mi participación con AEW (Megha Parekh) desde junio de 2023. Peck mintió descaradamente al abogado defensor y al equipo de la fiscalía. AEW ha sido informado de las acciones de Peck, el impacto que tuvieron en el resultado de mi caso y el devastador efecto que ha tenido en mi vida desde marzo de 2024. AEW ha tenido tiempo y oportunidades más que suficientes para abordar y asumir la responsabilidad de las acciones de Peck, pero no han hecho nada, dejándome en la posición más vulnerable imaginable.

Mis intenciones nunca fueron poner en peligro ni perjudicar a AEW; mi contacto inicial con ellos fue para informarles que BJ había sido arrestado y estaba en la cárcel. Mi primer contacto fue con Megha Parekh, ya que BJ me había dicho que ella tenía experiencia en salud mental y manejo de crisis, y que le había ayudado en ocasiones.

Desde el principio, dejé claro a Megha que contactar a AEW era mi último recurso. Las autoridades locales no habían respondido a eventos previos de abuso. No tenía a dónde más acudir, así que envié un correo electrónico a Megha el 10 de junio de 2023. Cuando Megha era mi principal contacto, le expliqué que mi intención era simplemente buscar un cambio de políticas y un plan comprometido para abordar la violencia doméstica en la industria de la lucha libre, con el fin de prevenir futuros abusos. No solo fui fallada por AEW tras la esperanza que me dieron en mi contacto inicial durante el verano de 2023, sino también por un sistema legal roto y negligente. Ahora estoy siendo fallada por una compañía multimillonaria que sabe de sus errores y ha visto cómo una madre de tres hijos pierde todo.

Además de perder nuestro hogar, auto y pertenencias, puedo perder a mis hijos debido a una investigación de CPS (Servicios de Protección Infantil) por estar sin hogar y no tener recursos disponibles para un refugio.

Mis hijos y yo necesitamos que alguien se preocupe por lo que ha sucedido y lo que es correcto, que tome un interés personal en involucrarse y demostrar que hay conciencia sobre estas situaciones, y que NADA de esto está bien. Mi sistema nervioso ha estado en modo de lucha o huida durante demasiado tiempo, y necesito ayuda para no perder las piezas más importantes de mi existencia. Es muy difícil pedir ayuda, pero he tocado fondo en esta lucha por simplemente sobrevivir, y no podemos seguir en este estado de desesperación.

Hawn sigue escribiendo para contar a cualquier interesado en ayudarla los detalles del caso.