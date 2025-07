Presidente de TNA: «60-90 días para un acuerdo»

En anteriores declaraciones, Carlos Silva, el presidente de TNA, revelaba que buscan un acuerdo para emitir en vivo 52 semansa al año. Ahora, ofrece novedades.

“Junto con nuestros socios en AXS, Len [Asper], Andy Schuon, que dirige AXS TV, queremos encontrar una plataforma más grande . Tenemos a CAA ayudándonos. Estamos en plena negociación… si logro cerrar un par de cosas, me encantaría contarte sobre los acuerdos. Estamos cerca. Hemos estado trabajando en esto desde principios de año, en realidad desde que me uní. Y realmente se ha acelerado en los últimos 60 días. Estamos trabajando en ello”.

“Creo que podríamos estar en una ventana de 60 a 90 días para cerrar algo. Como sabes, el panorama de los medios está cambiando todos los días y literalmente, semana a semana, todo cambia. Justo esta semana vimos cómo algunas cadenas se van a vender nuevamente. Nunca se sabe. Nada está cerrado hasta que los puntos estén sobre las íes y las t estén cruzadas. Estamos trabajando duro en ello.”

“Muchos socios nos han pedido que les gustaría que fuera en vivo las 52 semanas del año, así que estamos conversando sobre cómo podríamos hacer eso. Tal vez no empiece en enero directamente con las 52 semanas en vivo, pero ciertamente lo estamos considerando muy en serio para intentar lograrlo.”

“Podríamos valorar cambiar de día. Tendrías que mirar el panorama tan saturado. No quieres ir [dice ‘collision’, pero no queda claro si se refiere a competir directamente con otro programa o a AEW Collision] y no quieres empezar a jugar ese juego. El jueves nos ha funcionado bien hasta ahora”.