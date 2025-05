Presidente de The CW: «WWE NXT cambió el juego»

WWE NXT emite sus programas en la cadena The CW en Estados Unidos desde octubre de 2024 y en la misma no podrían estar más satisfechos por los resultados.

Tanto es así que su presidente, Brad Schwartz, se expresó al respecto en los términos que leemos a continuación durante una entrevista con Variety:

Schwartz habló con la revista antes de la presentación de upfronts de Nexstar para anunciantes en Nueva York. Mostró gran entusiasmo por la relación de trabajo positiva entre The CW y WWE, al punto de reproducir un video en su celular donde Shawn Michaels, jefe creativo de NXT, elogiaba a la cadena durante un panel reciente en el fin de semana de WrestleMania en Las Vegas.

Schwartz también comentó que WWE y The CW están “constantemente” discutiendo nuevas formas de expandir su relación, incluyendo más programación de WWE en la cadena. The CW ya ha empezado a involucrar al talento de NXT en otras producciones de su programación, como la aparición de Tony D’Angelo en el drama policial Wild Cards y Trick Williams en la serie All American.

Which #WWE superstar would the All American characters be?

Catch Trick Williams on the season finale of #AllAmerican Monday at 8/7c on The CW! #WWENXT pic.twitter.com/B2Ivep2HEQ

— The CW (@TheCW) May 2, 2025