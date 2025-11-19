Presidente de The CW valora a las mujeres de NXT

Durante los últimos meses, la opinión general que el elenco femenil de NXT cuenta con un talento mucho más nutrido que el varonil; esto, a pesar de las salidas de Giulia, Roxanne Perez y Stephanie Vaquer, quienes se dirgieron al elenco principal. Precisamente, estrellas como Jacy Jayne, Lola Vice, Tatum Paxley, Thea Hail, Jaida Parker, Sol Ruca, Jordynne Grace y Blake Monroe, han logrado cargar la división de mujeres de NXT sobre sus hombros, sin contar a Lash Legend, quien hace pocas semanas recién formó parte de SmackDown, pero que se perfilaba en su momento como la futura campeona de la marca.

► Elenco femenil de NXT tiene mucho talento

Durante su participación en la conferencia 2025 Sports Business Journal Media Innovators, el presidente de CW Network, Brad Schwartz, elogió al elenco femenil de NXT, llegando incluso a afirmar que superan a los hombres. Schwartz habló extensamente sobre el reciente impulso de CW hacia los deportes en vivo, especialmente tras la incorporación de NXT a su programación en 2024. A medida que la marca continúa ofreciendo acción semanal basado en el reciente acuerdo con la mencionada cadena televisiva, Schwartz destacó a las mujeres como su principal atractivo.

«Creo que las mujeres de NXT son mejores que los hombres. La división femenil de NXT es probablemente la más fuerte de toda la lucha libre de WWE».

“Lo que NXT nos ofreció fue la oportunidad de tener programación en vivo las 52 semanas del año, los martes por la noche. Y eso fue una decisión importantísima para nosotros. Podemos convertir a estos luchadores en estrellas, podemos promocionarlo, podemos usar toda la maquinaria de Nexstar para atraer público y saber que el valor de ese crecimiento nos beneficiará durante los próximos cinco años”.

Durante estas dos semanas, NXT vuelve a estar en el centro de atención con el especial de Gold Rush, cuya primera semana se llevó a cabo este martes, que vio a Jacy Jayne recapturar el Campeonato Femenil NXT, tras derrotar a Tatum Paxley.