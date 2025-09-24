Presidente de ESPN: «Disfruto mucho WWE desde niño»

Hace unas horas, nos hacíamos eco de un reporte negativo de ESPN sobre WWE; concretamente, la evaluación de la cadena hacia el evento premium Wrestlepalooza:

«El excelente combate Vaquer vs. Sky salvó este espectáculo de ser realmente mediocre. Fue una exhibición fenomenal dentro del ring. Todo lo demás fue o bien decepcionante (el breve combate Rhodes-McIntyre) o bien una preparación para un futuro combate (Lesnar dominando a Cena). Para una cartelera que prometía momentos épicos, no cumplió con las expectativas.»

► Burke Magnus sobre WWE

En esta ocasión, nos vamos al lado positivo de la nueva relación entre los gigantes del entretenimiento a través de las recientes declaraciones de Burke Magnus, presidente de ESPN, durante una reciente entrevista con Richard Deitsch de Sports Media:

“Cuando estaba en programación, conseguí los viejos WrestleMania durante la pandemia para ponerlos en ESPN. También trabajé un par de veces en los paquetes de Raw y SmackDown, y en la WWE Network anteriormente. He tenido una gran admiración por este contenido desde hace mucho tiempo. Esto se remonta a cuando era un niño en Nueva Jersey. Me encantaba. No estoy muy familiarizado con las historias actuales, pero tengo un gran aprecio por lo que han construido allí en términos de una gran forma de entretenimiento, y claramente, los resultados hablan por sí solos en cuanto a cuántos fanáticos llenan arenas y estadios. Es algo notable”.

