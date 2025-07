Presidenta escolar: «¿Hulk Hogan murió? Bien»

Tras el fallecimiento de Hulk Hogan no han faltado los mensajes de cariño, respeto y reconocimiento pero tampoco los ataques, las críticas ni las burlas. Por ello algunos excompañeros suyos como Kevin Nash han enviado mensajes reprendiendo a quienes «no le dejan descansar en paz».

Esta vez traemos el caso de una persona totalmente ajena a la lucha libre profesional. De hecho, hablamos de la presidenta de la junta escolar del condado de Florida, Sarah Rockwell. Al conocerse la noticia de la muerte del «Inmortal», ella hizo los siguientes comentarios en redes sociales:

«¿Así que Hogan murió? Ni siquiera lo sabía. Bien. Un MAGA (en referencia al apoyo de Hogan a Donald Trump) menos en el mundo».

«Es verdad que no debería burlarme porque la muerte no es divertida pero trabajó con los McMahon para acabar con los sindicatos Nunca ha sido una buena persona. No siento absolutamente nada por su muerte«.