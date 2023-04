Money in the Bank 2023 se llevará a cabo este 1 de julio en Londres, Inglaterra, y aunque todavía estamos a meses del evento, todavía no hay nada diagramado en cuanto a las luchas que tendrán lugar; no obstante, resulta interesante que el nombre de LA Knight esté sonando como uno de los favoritos para llevarse el codiciado maletín; obviamente, esto puede cambiar.

► Sam Roberts apuesta por Logan Paul como ganador de Money in the Bank

Logan Paul se hizo un nombre como celebridad en YouTube y boxeador profesional antes de aventurarse en el mundo de la lucha libre profesional. Paul demostró su valía con combates contra The Miz, Roman Reigns y Seth Rollins, y ahora que ha renovado su contrato con WWE, la estrella de las redes sociales apunta muy alto.

Durante una aparición en un video de TikTok, el comentarista Sam Roberts habló sobre la carrera de Logan Paul hasta ahora en la WWE. Sam Roberts declaró que cree que Logan Paul debería ganar el maletín de Money In The Bank este año, ya que cree que puede aprovecharse de esta estipulación con la premisa de lograr el Campeonato WWE de una manera típica de un rudo.

“Logan Paul está en esta posición ahora donde ha tenido grandes encuentros. Ha demostrado lo que puede hacer. Logan Paul tiene que operar al más alto nivel para que valga la pena la inversión que se está haciendo en Logan Paul. Entonces, ¿cómo operas allí arriba? Haz que vaya a este evento premium y gane el maletín de Money in the Bank”.

Logan Paul disputó su último combate contra Seth Rollins en WrestleMania 39, y aunque firmó ya un nuevo contrato, este es reservado para apariciones especiales, y Money in the Bank puede ser una de estas apariciones.