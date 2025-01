Durante el estreno de Monday Night Raw en Netflix, John Cena dio inicio oficialmente a su gira de retiro que durará hasta diciembre de este año, y confirmó que aparecerá en el Royal Rumble este 1 de febrero, combate que buscará ganarlo para intentar, quizás por última vez, superar el récord que comparte con Ric Flair con su título mundial número 17, por lo que al menos planea toamrse en serio su última temporada como luchador.

► Menos de 3 mil entradas disponibles para Royal Rumble 2025

John Cena está demostrando una vez más por qué es el rey indiscutible de la taquilla de la WWE. A pocas semanas del Royal Rumble, que se llevará a cabo este 1 de febrero, WrestleTix informó recientemente que el evento que se llevará a cabo en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis ha experimentado un aumento masivo en la venta de entradas. Según la última actualización muestra 53.369 entradas distribuidas de una configuración de 56.265, lo que deja solo 2.896 entradas disponibles, aumentando en más de 3.100 entradas durante la última semana, atribuyéndole al anuncio de Cena como una de las razones para este incremento.

«WWE Royal Rumble

Sáb • 01 feb 2025 • 17:30

Lucas Oil Stadium, Indianápolis, IN

Entradas disponibles: 2896

Configuración actual: 56 265

Entradas distribuidas: 53 369

🔥 +3112 desde la última actualización (hace 7 días)

📅 Días hasta el show: 20

⏮ 27/01/2024: Royal Rumble en Tropicana Field: 46 082.»

En un nueva publicación, WrestleTix mencionó la capacidad inigualable de Cena para vender entradas, resaltando que este efecto de incrementar la venta de entradas no es nada nuevo y que ya sucedió cuando el 16 veces Campeón Mundial estuvo en una gira de verano en el 2023, y resaltó que su efecto es aún más fuerte que lo que provocan otras estrellas como CM Punk, The Rock, Roman Reigns o Cody Rhodes.

«John Cena está demostrando una vez más por qué es el principal atractivo de la industria en la taquilla. Desde que comencé a rastrear los principales espectáculos de lucha libre en 2021, su regreso para el ‘Verano de Cena’ agregó 2 a 3 mil boletos (como mínimo) a cada espectáculo en el que apareció. Muy pocos pueden replicar eso hoy en día: The Rock se acerca (cuando está cerca), CM Punk mueve la aguja en mercados clave como su ciudad natal, Los Ángeles y Nueva York, Roman Reigns se ha convertido en un atractivo legítimo en casi todas partes (aunque no al nivel de Cena) y Cody Rhodes ha tenido un impacto notable, particularmente en los shows no televisados cuando se estaban realizando. Es probable que Cena continúe entregando a un nivel muy alto en 2025 para su gira de despedida, incluso con los precios de las entradas en un máximo histórico.»

Con el Royal Rumble ya perfilándose como uno de los eventos más importantes del año de la WWE, la participación de Cena solo amplifica la emoción y la expectativa en los fanáticos, quienes estarán atentos para ver si Cena logra su título número 17 en su último año como luchador.