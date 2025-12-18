Premios Tokyo Sports 2025: Lista de ganadores

Tokyo Sports anunció a los ganadores de sus Premios 2025. Por primera vez en la historia de la ceremonia de estos premios, que comenzó en 1974, una mujer, Saya Kamitani, fue nombrada MVP de la escena de lucha libre japonesa.

► Saya Kamitani se llevó dos premios

Estos premios se consideran importantes para el legado de los luchadores en Japón. La fastuosa ceremonia de entrega se llevará a cabo en un lujoso hotel de Tokio, el 7 de enero de 2026.

En esta ocasión se premiaron nueve categorías, quedando definidas de la siguiente manera:

– MVP: Saya Kamitani (Stardom)

El premio a la Luchadora Más Valiosa (MVP) le fue otorgado a Saya Kamitani de Stardom, la primera vez que lo recibe. Esta es la primera ocasión que una luchadora recibe este galardón. También ganó el Premio a Luchadora del Año. La malvada reina cambió la historia de estos premios que durante más de medio siglo fue dominada por hombres.

De los cinco luchadores nominados al MVP, Kamitani se impuso a Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto, KONOSUKE TAKESHITA y OZAWA de NOAH. Kamitani recibió 11 votos, la mayoría, en la primera ronda de votación, lo que la convirtió en ganadora del premio.

– Mejor Lucha: Kaito Kiyomiya vs. OZAWA (NOAH, 01.01.2025)

El premio al Mejor Combate del Año recayó en la lucha por el Campeonato de Peso Completo GHC entre Kaito Kiyomiya y OZAWA, disputado en el evento en el Nippon Budokan de Pro Wrestling NOAH el 1 de enero.

La elección del mejor combate fue muy reñida, con siete combates diversos nominados. Tras una segunda vuelta entre la lucha de Kenny Omega vs Gabe Kidd, en el evento del 5 de enero de NJPW en el Tokyo Dome, se seleccionó el combate entre Kiyomiya y OZAWA, con 10 votos.

– Mejor Equipo: Yuto-Ice y OSKAR (Knockout Brothers) (NJPW)

El premio al Mejor Equipo fue ganado por primera vez por Knockout Brothers de NJPW (Yuto-Ice y OSKAR). K.O.B., nominado junto con otros tres equipos: Team 200 Kg (Chihiro Hashimoto y Yuu de Sendai Girls), Over Eats (Yuki Kamifuku y Wakana Uehara de TJPW) y Titans of Calamity (Ren Ayabe y Taros de AJPW), recibió una mayoría de 11 votos en la primera ronda. El comité de selección los elogió, reconociendo que revolucionaron la era de los equipos de parejas en NJPW.

– Premio al Desempeño Especial: KONOSUKE TAKESHITA (NJPW/DDT/AEW)

El Premio al Desempeño Especial fue otorgado al Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, Konosuke Takeshita, por primera vez. Fue nominado junto con OZAWA y Tanahashi, y en la votación final contra OZAWA, recibió 10 votos. Aunque luchaba principalmente en AEW en Estados Unidos, Takeshita también compitió en dos promociones niponas, NJPW y DDT. En la primera, derrotó a Shingo Takagi en el Tokyo Dome el 4 de enero para hacerse con el Campeonato de Peso Abierto NEVER, que conservó hasta junio. Luego consiguió su primera victoria en el G1 Climax, en el que participó por segundo año consecutivo. Posteriormente, derrotó a Zack Sabre Jr. en el evento del 13 de octubre en el Ryogoku Kokugikan para ganar el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP. Fue un éxito espectacular que lo colocó en la cima de New Japan Pro Wrestling.

– Premio al Espíritu Combativo: Sareee (Sukeban)

Sareee ganó el premio al Espíritu Combativo, convirtiéndola en la primera luchadora profesional femenina en ganar tres premios. Sareee, quien comenzó a competir en Stardom a gran escala este año, derrotó a la Campeona Femenina IWGP Syuri en el evento Yoyogi el 21 de junio para ganar el título por primera vez. Defendió el cetro con éxito tres veces antes de permitir que su archirrival se vengara en el evento de NJPW en el Ryogoku Kokugikan del 13 de octubre. También celebró su propio evento, «Saree-ISM», cuatro veces este año en el Shinjuku Face, y las entradas para cada evento se agotaron de inmediato.

– Premio a la técnica: Hiroshi Tanahashi (NJPW)

Hiroshi Tanahashi de NJPW fue seleccionado como ganador del Premio a la Técnica. Mientras ejercía como presidente, afrontó su último año con todas sus fuerzas. En NJPW, compitió en combates individuales contra numerosos luchadores en lo que se denominó su «Camino Final», y también luchó con ahínco por el título. También compitió en otras organizaciones, como NoOAH, DDT, Dragon Gate y Freedoms, impulsando el mundo de la lucha libre profesional. El comité de selección también elogió su logro de agotar las entradas para el evento del Tokyo Dome el 4 de enero del próximo año, que marcará la culminación de sus 26 años de trabajo.

– Novato del Año: Kaisei Takechi (DDT)

Eel premio al Novato del Año fue otorgado a Takechi Kaisei. Fue nominado junto con Jirō Shinbashi de Dragon Gate, Daiki Odajima de NOAH, Victoria Yuzuki de Marigold y Daiki Nagai de NJPW, y recibió una mayoría de 10 votos en la primera ronda. Uno de los miembros del comité de selección lo elogió, diciendo: «Será un punto de inflexión en la forma en que el talento interactúa con los luchadores profesionales». Takechi, quien también es miembro activo del grupo de baile y canto de 16 miembros «THE RAMPAGE», hizo su debut en la lucha libre profesional en febrero de 2024. Este año, ha acumulado logros, incluida la victoria en el Campeonato de Tercias KO-D con Yuki Ueno y Toy.

– Luchadora del Año：Saya Kamitani (Stardom)

– Premio al tema especial: Teppei Arita del dúo cómico Cream Stew por su canal de YouTube dedicado a la lucha libre

Teppei Arita fue premiado por promover el atractivo de la lucha libre profesional a través de su canal de YouTube «Arita Teppei’s Pro Wrestling Talk [You’re Arita!!]», que inició en 2022. Ha trabajado para desarrollar la cultura de la lucha libre profesional mediante diversas iniciativas, incluyendo la «Arita Teppei’s NTV Pro Wrestling Talk» el 30 de septiembre en el Korakuen Hall de Tokio, el «lugar sagrado de la lucha libre profesional». Este inusual premio reconoce su contribución.