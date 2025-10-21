A día de hoy, Chris Jericho está desaparecido de la programación de AEW y se desconoce si va a regresar a ella mientras existen rumores que apuntan a su posible regreso a la WWE. Al mismo tiempo, el veterano luchador mantiene el silencio.
► Tony Khan sobre Chris Jericho
No así Tony Khan. El presidente y fundador de «Dónde Luchan los Mejores» fue preguntado por Jericho durante una reciente entrevista en Busted Open y estas fueron sus palabras. Como siempre, no aclara nada, pero es interesante:
“Sí, amo a Chris Jericho. Es una parte enorme de AEW. Ha estado aquí desde el principio y, bueno, veremos qué sucede en los próximos meses, pero Chris siempre será bienvenido. Es una pieza fundamental de AEW y siempre querríamos tenerlo aquí. Estoy absolutamente agradecido con Chris Jericho por todo lo que ha hecho.
Mencionas el libro de AEW y su historia, y bueno, Chris Jericho es una parte enorme de esa historia. Fue el primer campeón mundial de AEW y ahora es un nueve veces campeón mundial, habiendo ganado varios de esos títulos con nosotros. Así que estoy muy, muy agradecido con Chris, y él siempre será una parte muy importante y bienvenida de AEW.”
