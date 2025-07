La predicción de Mark Henry para WWE SummerSlam

WWE SummerSlam 2025 está programado para el sábado 2 y el domingo 3 de agosto en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Es uno de los eventos premium más importantes del año en la WWE y tanto por lo anunciado como por las posibles sorpresas los fanáticos siempre tienen altas expectativas.

Mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio, Mark Henry compartió una predicción:

“Este es el evento en el que podrías tener a The Rock. Deberías haberlo tenido en WrestleMania y no sucedió. Es hora de corregir los errores, de pagar por los pecados de los padres. John Cena seguía mencionando ‘nosotros’. ‘Nosotros hicimos esto. Nosotros pensamos aquello’. Solo hay un ‘nosotros’: él y The Rock. Cody incluso lo mencionó. Cody lo nombró en esa primera promo en SmackDown¡, así que todo esto apunta a que The Rock estará involucrado en este asunto. Y ya veremos cómo se desarrolla, pero siendo que será una Street Fight, eso le da aún más validez al hecho de que no todo estará estructurado, y no habrá descalificación si The Rock aparece con su fea cara.

“The Rock no va a aparecer en la noche uno. Él no va a ser el segundo evento principal. Mira, yo creo en el ego. La gente te dice quién es. Nunca van a ir en contra de lo que realmente son. Por eso se dice ‘Engáñame una vez, la culpa es tuya. Engáñame dos veces, la culpa es mía’. La gente te dice quién es. Créeles cuando te lo dicen. Y eso es lo que tenemos aquí. The Rock es del tipo: ‘Yo soy el evento principal. Soy el presidente. No solo soy el cliente, también soy el presidente’. Está en la cima. Quiere ser conocido como el número uno. Es su decisión. Él tiene todo el poder. Tiene todas las cartas en la mano”.