¿El precio de ser auténtico? Ricochet está dispuesto a pagarlo

Después de años silenciado tras un personaje que no lo representaba en WWE, Ricochet decide mostrar al mundo quién es realmente en AEW. Lo intentó todo: ideas, promos, hasta videos personales. Nadie lo escuchó… hasta ahora.

Atendamos a las potentes declaraciones del «One and Only», que está causando sensación con su versión actual en la casa Élite, en una entrevista con New York Post Sports:

Luego, en 2019, me movieron, y terminé encasillado como un ‘superhéroe residente’, y quedé atrapado en una posición rara , por decirlo así. Al final del día, intenté dar lo mejor de mí para mostrarle al mundo mi personalidad propia.

“Siempre he tratado de mostrarle a todos de lo que soy capaz y quién soy realmente, o qué puedo ser si me dejan ser mi verdadero yo. Creo que pudieron ver destellos de eso en NXT cuando llegué por primera vez . Creo que vieron destellos del traje, de las promos, de la personalidad intentando salir. Vieron pequeños momentos de eso.

Pero una vez que te encasillan en un lugar, estás ahí hasta que ellos decidan cambiarlo. No importa cuántas ideas propongas, cuántas cosas digas… Yo hice videos, videos personales para presentarme. Hice cosas. Pero hasta que realmente ellos quieren que pase, simplemente no va a pasar. Y eso podría haber sido literalmente en cualquier momento. No estoy diciendo que tenía que pasar la semana siguiente, pero puede pasar cuando decidan: ‘vamos a usar a este tipo’.

Pero al diablo con eso. Mejor tomar las riendas yo mismo. Permitir que yo sea quien introduzca mi personalidad, mis características, mi estilo propio, a mi manera. Y ver si eso funciona. Si no funciona, entonces es mi culpa. Cometí un error.

Pero como pueden ver… mi manera es la mejor manera, en realidad. Y eso aplica para todo.”