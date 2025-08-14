Prates: «Noquear a Neal en UFC 319 me devuelve a la mezcla»

Carlos Prates puede haber dado un paso atrás, pero no cree que le llevará mucho tiempo recuperar terreno.

En UFC 319, Prates (21-7 MMA, 4-1 UFC) buscará recuperarse de una derrota ante Ian Machado Garry cuando se enfrente a Geoff Neal (16-6 MMA, 8-4 UFC) en una pelea de peso welter de tres rondas en el United Center.

«Aprendí mucho sobre cómo escuchar a mi entrenador, en primer lugar, la importancia de un buen plan de juego. Claro que Ian es genial. Es un peleador muy inteligente. Pero también aprendí que ser un peleador completo es importante. A veces, es hora de dejar de pensar solo en bonificaciones, noquear y entretener, y centrarse solo en conseguir la victoria. Porque al final, conseguir la victoria es más importante que conseguir bonificaciones o algo por el estilo».

Geoff Neal

Dada la naturaleza de esa pelea y la situación actual de la división, Prates no cree que la derrota lo haya perjudicado demasiado. Una gran victoria por nocaut el sábado podría volver a ponerlo en la pelea.

«Después de vencer a Geoff Neal, mi carrera en la cima de la división será crucial. ¿Sabes cuándo se habla de quién está cerca de la oportunidad por el título? ¿Quizás una, dos o tres peleas? Así que hay algunos nombres ahí. Perdí mi última pelea y creo que mi nombre no está ahí. Pero creo que después de vencer a Geoff Neal, mi nombre volverá a estar entre los que están lo suficientemente cerca de la oportunidad por el título. Quizás en tres peleas o dentro de un año pueda pelear por el cinturón».

