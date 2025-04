Prates: “Makhachev es mucho más difícil de vencer que a Muhammad»

Carlos Prates considera que el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, es un rival más difícil que el campeón de peso welter, Belal Muhammad.

Prates (21-6 MMA, 4-0 UFC) buscará emerger como contendiente al título cuando se enfrente a Ian Machado Garry (15-1 MMA, 8-1 UFC) en el evento principal del UFC en ESPN 66 del sábado en el T-Mobile Center en Kansas City, Mo.

Con Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) ansioso por subir a 170 libras para tener una oportunidad de obtener el estatus de doble campeón, se le pidió a Prates que comparara cómo le iría contra él y Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC).

«Va a ser una pelea difícil, porque creo que Islam es mucho mejor que Belal Muhammad. O mejor dicho, no sé si es mejor peleador, pero es mucho más difícil ganarle la pelea a Makhachev que a Belal Muhammad porque es bueno golpeando, es bueno en el suelo».

Pero creo que Belal Muhammad tiene un muy buen nivel en la lucha libre. Creo que su mentalidad es muy buena. Sigue adelante, sigue adelante, nunca se rinde. Pero, cuando pelee por el cinturón, no me importa quién sea el campeón. Simplemente entraré a la jaula, le daré una paliza y me convertiré en el campeón de peso wélter de la UFC.