Prado espera que un KO salve su carrera en UFC

Francisco Prado sabe la importancia de una victoria en UFC 318. El argentino enfrenta una racha de dos derrotas y un récord de 1-3 en la promoción antes del combate del sábado contra Nikolay Veretennikov en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Una tercera derrota consecutiva podría significar el fin de su carrera en la UFC, algo que Prado intenta evitar a toda costa.

A Prado (12-3 MMA, 1-3 UFC) le gusta el enfrentamiento con Veretennikov (12-6 MMA, 0-2 UFC), quien también es golpeador. El joven de 23 años no teme tomar la iniciativa y dijo que espera un final rápido la noche de la pelea.

Prado peleó la mayor parte de su carrera en la categoría de 155 libras. Sin embargo, en su última pelea contra Jake Matthews, subió al peso wélter. Prado no espera bajar pronto y cree que el peso wélter será su hogar, a pesar de haber comenzado su carrera en la categoría de 170 libras con una derrota.

«Adiós, 155. Me siento genial en esta categoría de peso y creo que me quedaré aquí por mucho tiempo«.

La verdad es que es mucho más saludable para mí. Lo que más me afectó fue mi salud. Bajar a 155 libras y haberlo hecho durante tanto tiempo, no sé, todavía me quedan unos 10 años de carrera. No pensé que me vendría bien, y así fue como cambié. Aquí en American Top Team hay todo tipo de compañeros de entrenamiento, de todos los tamaños y estilos, así que no tengo ningún problema. He estado entrenando con pesos wélter y lo que me gusta es que no me lesiono tan fácilmente. Mi cuerpo está bien alimentado y fuerte, y me siento genial.