Powerhouse Hobbs ya habría firmado contrato con WWE

Los días de Powerhouse Hobbs en AEW han llegado a su fin. Esto, debido a que no renovó contrato con la empresa de Tony Khan y el luchador decidió ir a probar suerte en otro lugar, teniendo su última actuación televisada en la reciente edición de AEW Collision, donde perdió el Campeonato Mundial de Trios AEW, convirtiéndose en agente libre en el proceso.

► Powerhouse Hobbs sale de AEW rumbo a WWE

Powerhouse Hobbs ya no es All Elite, y ahora parece casi oficial que será el próximo fichaje importante de la WWE, en medio de rumores que han circulado en los últimos días. Al respecto, según informó Fightful Select, el contrato de Hobbs con AEW expiró a la medianoche del 15 de enero, convirtiéndolo inmediatamente en agente libre, y se especuló mucho sobre su posible debut en SmackDown durante las grabaciones europeas de la WWE, pero eso no sucedió.

En una nueva actualización de la situación del ex luchador de AEW, Fightful Select informó que dentro de la WWE se asume que Hobbs ya ha firmado.

«Fuentes de la WWE que hablaron con Sean Ross Sapp de Fightful Select afirmaron que en la compañía creen que Hobbs ya firmó con la WWE.»

Es preciso indicar que el interés de WWE por Powerhouse Hobbs ya era algo de larga data, y que simplemente esperaban que culminara su contrato con AEW para firmarlo, según había comentado Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, añadiendo que rechazó una oferta de renovación con la compañía de Tony Khan.

«WWE esperaba tener a Hobbs desde hacía bastante tiempo… AEW le hizo una oferta. La rechazó, quería ir a la WWE».

Aunque Hobbs aún no ha debutado, muchos esperan que es probable que esté presente durante el fin de semana del Royal Rumble, aunque los planes siguen sin confirmar, y el luchador tampoco ha estado tras bastidores, lo cual deja en claro que, si WWE finalmente se hizo con sus servicios, planeará darle la sorpresa a los fanáticos cuando estime conveniente.