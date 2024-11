Powerhouse Hobbs: «Voy a incorporar mi vida a AEW»

Poco antes de regresar a la programación de AEW después de superar una grave lesión, Powerhouse Hobbs hablaba así de sus intenciones:

«Para mí, mi objetivo personal es cómo voy a cambiar el negocio. ¿Qué voy a hacer para diferenciarme? Digo ‘el negocio’ porque, como Warren G, quiero todo, así que no tengo un objetivo específico. Es simplemente, ¿cómo voy a cambiar el negocio? ¿Qué voy a hacer que sea diferente? ¿Cómo voy a atraer a la gente? ¿Qué tipo de emoción voy a sacar de ellos? ¿Cómo puedo ayudar a que el negocio crezca?«.

► Personaje y personaje

Intenciones que todavía no ha tenido tiempo de cumplir pues apenas ha hecho unas cuantas apariciones y tenido unos pocos combates. Pero -como muestra en Uproxx– ya está también pensando en cómo va a alcanzar sus metas y sabe que eso pasa por provocar emociones en los fanáticos, lo cual suele estar ligado a conectar persona y personaje:

“Voy a empezar a incorporar mi vida en mi personaje, las cosas que odio, las cosas que amo. Voy a mostrarle a todos cuán intenso puedo ser, cuán destructivo puedo llegar a ser, y cómo a veces no me importa quién se interponga en mi camino. Al final, en este negocio, solo puede haber uno. Llegará un punto en el que voy a demostrarle a todos que se trata de mí. O están conmigo o están en mi contra. No importa. Si me abuchean, simplemente voy a empezar a destrozarlo todo frente a ellos. Creo que eso es algo que falta un poco en la lucha libre: ese tipo que hace que la gente tenga miedo, pero que al mismo tiempo quieren verlo patearle el trasero a alguien. Siento que es momento de sacarlo.”

Hobbs está programado para el episodio de esta noche de Dynamite, donde se unirá a Will Ospreay, Ricochet y Mark Davis contra Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Lance Archer y Brian Cage.