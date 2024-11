«The Monstar» Powerhouse Hobbs acaba de regresar a la programación de AEW después de una larga lesión y de momento un paso interesante que ha dado es volverse face y contra la que era su facción, The Don Callis Family. Todavía es pronto pero recordemos que fue Campeón TNT en 2023.

► ¿Powerhouse Hobbs triunfará en AEW?

En espera de ver cómo continúa su aventura en «Where The Best Wrestle», Jim Ross comparte su confianza en él en Grilling JR:

«Sí, es un talento muy bueno. He sido un seguidor de Powerhouse Hobbs desde que comenzó a evolucionar realmente, y es otro que está volviendo de una lesión; está sano, luce genial, tan fuerte como un toro, así que me alegra que esté de vuelta en la televisión. Esto ayudará tanto al programa como a Hobbs, obviamente, al darle más exposición en TV, lo cual es clave. Los luchadores no deberían preocuparse tanto por la cantidad de victorias o derrotas que tienen, sino por la calidad de sus combates. Aprovechar al máximo los minutos en TV es una buena forma de verlo. Hobbs es una estrella. Estoy ansioso por ver dónde termina al final de su carrera en unos años; es joven, así que tiene mucho tiempo por delante. Soy un gran fan de él y un defensor de su trabajo, creo que puede lograr ser mucho más relevante en el panorama general. Es realmente talentoso. Fue una gran incorporación por parte de Tony Khan. Willie se ha asegurado de que este juego evolucione, es un estudiante del negocio, es un fan de la lucha libre y eso siempre ayuda. También le doy mi apoyo; es impresionante la cantidad de jóvenes talentos increíbles que tiene este roster en este momento.»

¿Qué opinas de Powerhouse Hobbs?