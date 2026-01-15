Parece que los días de Powerhouse Hobbs en AEW han llegado a su fin. Esto, debido a que no renovó contrato con la empresa de Tony Khan y el luchador decidió ir a probar suerte en otro lugar.

► Se especula que Powerhouse Hobbs irá a WWE

Según un informe Sean Ross Sapp de Fightful Select que ocurrió justo después de la conclusión del reciente AEW Dynamite, el contrato de Hobbs con AEW venició a la medianoche del miércoles, y aunque AEW hizo una oferta sustancial para retenerlo, el luchador decidió no aceptarlo y se cree que va rumbo hacia WWE, donde han expresado un gran interés de hacerse con sus servicios.

«El acuerdo de Powerhouse Hobbs con AEW finaliza a medianoche, y fuentes de la WWE creen que se dirige hacia allí, según ha podido saber Fightful Select.»

«Fuentes de la WWE creen que se dirige a esa dirección, salvo algún cambio importante e imprevisto»

El informe también añadió que la WWE ha estado interesada en Powerhouse Hobbs durante años, y aunque en los últimos meses han surgido rumores sobre la salida del ex Campeón TNT, no hubo contacto entre él y la WWE hasta hace poco. Aun así, esa oportunidad se abrió rápidamente una vez que su contrato con AEW se acercaba al vencimiento, y ahora, el camino parece despejado para un debut en la WWE.

A pesar de dejar AEW, el informe indica que Hobbs se va en buenos términos, sin fricciones ni tensiones entre ambas partes. Hobbs, miembro de The Opps y excampeón de TNT, se había convertido en una figura destacada en la televisión de AEW, pero el atractivo de la WWE, y la oportunidad de empezar una nueva etapa, parece haberle ganado, y se conoce que el luchador formó parte de las grabaciones de AEW Collision que tuvo lugar después de Dynamite, concluyendo de esta forma su estancia con la compañía de Tony Khan, donde permaneció desde el 2020.