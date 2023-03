Powerhouse Hobbs está en el mejor momento de su carrera siendo el actual Campeón TNT en AEW. No lleva mucho tiempo de reinado pero recientemente estuvo hablando de ello con Denise Salcedo, comentando que Chris Jericho calificó su coronación como la historia de Cenicienta, el apoyo que ha tenido de los fanáticos, como ha credido en sus años en la compañía o que no da por sentado el éxito que ha tenido hasta ahora. Recordemos las grandes palabras que le dedicó no hace mucho Arn Anderson.

> Powerhouse Hobbs, el Campeón TNT

“Es salvaje, es una locura. Estaba hablando con Chris Jericho la noche que gané el campeonato, y luego me envió un mensaje de texto al día siguiente y me dijo: ‘Es casi como una historia de Cenicienta, pasar de talento de mejora a Campeón TNT’. Durante la era de la pandemia, nadie sabía quién diablos era yo además de alguien local del Área de la Bahía en California, así que es salvaje. Donde quiera que vaya, recibo amor y, a veces, recibo algunas miradas sucias donde quiera que vaya, pero está bien para mí. Hoy es un buen día porque en realidad es el Día de Powerhouse Hobbs en la ciudad de East Palo Alto.

“Sabía que eventualmente llegaría aquí. Mis abuelos me dijeron [que] todos tienen un propósito en la vida. Siempre sentí que ese era mi propósito, ser un luchador profesional y entretener a la gente. Así que tomó un tiempo, pero estoy aquí y lo estoy aprovechando al máximo. Cuando estuvimos en el Área de la Bahía durante toda la semana de Revolution, muchas personas se me acercaron, y fue muy abrumador que me dijeran que les encanta cómo represento a la bahía. Lo entiendo, más en otros lugares también, pero es una de esas cosas en las que me siento cuando estoy solo, como: ‘Maldita sea, en realidad estoy aquí’. No lo doy por sentado, estoy aprovechando al máximo. Todo este viaje ha sido salvaje desde que estoy con AEW. Ni siquiera he llegado a los tres años todavía. Todo es salvaje, si me siento y realmente pienso en ello”.

