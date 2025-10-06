¿Potente idea de Vince Russo para Aleister Black?

El antiguo escritor principal de WWE Vince Russo opina sobre el presente de Aleister Black, revelando que no confía en él pero haciendo una curiosa propuesta.

► Vince Russo sobre Aleister Black

El presente de Aleister Black

«Bro, solo podrían revivir su personaje si realmente tuviera un personaje para empezar. Es un tipo lleno de tatuajes, bro. Si lo hicieran verdaderamente demoníaco y entendiéramos por qué es como es, se podría desarrollar un personaje interesante. Pero en el estado en el que está ahora, es solo otro nombre más en el roster, bro. Eso es todo lo que es.»

¿Una rivalidad con Uncle Howdy y The Wyatt Sicks?

«¿Por qué no poner a Aleister Black y a Uncle Howdy en una rivalidad por el control de la Wyatt 6? Cada semana ambos podrían intentar influenciar la mente del grupo. Black intentando atraerlos a su lado, mientras que Uncle Howdy dice: ‘Estamos haciendo esto por Bo.’ Ese ambiente de Halloween, con personajes extraños y aterradores… ¿por qué no hacer algo con eso? Me encantaría ver algo así, Chris. Suena muy, muy interesante. Absolutamente.»

La historia con Damian Priest

«Siguen regresando a Damian Priest. Todavía Priest, todavía Priest… Eso es terrible, bro. Tenían algo cuando Priest y Rhea eran los ‘terror twins’. Ahí había algo. Pero en cuanto se separaron, pasaron de aquí arriba [gesto] a volver a caer. Perdieron todo el impulso.» «¿Sabes qué sería interesante? Que Black venciera a Priest y básicamente lo ‘lavara el cerebro’, que tuviera un control psicológico sobre él. Y que juntos, como un equipo, fueran tras la Wyatt 6. Eso sería algo interesante.»