Póster oficial y promo de WWE WrestleMania 42

por
WWE WrestleMania 42 DESTACADA SÚPER LUCHAS

Como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, aunque muchos fans esperaban que las promos y viñetas misteriosas fueran el anuncio de un debut o el regreso de un exluchador, como inicialmente se llegó a reportar, la realidad es que, el reporte final, dado por Pro Wrestling Insider y Wrestle Votes, tenía razón.

WWE ha liberado el primer póster oficial y la primera promo oficial de WWE WrestleMania 42, el gran evento premium que WWE realizará el próximo año. En la promo y en el póster, aparece Triple H junto con Brock Lesnar, el actual Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar y CM Punk en una mesa de póker.

► Póster oficial y promo de WWE WrestleMania 42

«Donde las máximas Superestrellas suben al escenario más grandioso de todos. En Las Vegas… todo puede pasar.

«¡Los boletos combinados de 2 días para #WrestleMania 42, los días 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium, ya están a la venta!»

Así las cosas, WWE ha lanzado a través de Ticketmaster un combo para obtener 2 boletos para los dos días de WrestleMania. El mismo va desde 694 USD, hasta 2 mil 700 USD. Y aunque los precios en ringside y primeras filas son carísimos, ya se han agotado muchísimas filas, así como se han agotado en las gradas más altas.

WWE WrestleMania 42 DESTACADA SÚPER LUCHAS
WWE WrestleMania 42 DESTACADA SÚPER LUCHAS
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos