Como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, aunque muchos fans esperaban que las promos y viñetas misteriosas fueran el anuncio de un debut o el regreso de un exluchador, como inicialmente se llegó a reportar, la realidad es que, el reporte final, dado por Pro Wrestling Insider y Wrestle Votes, tenía razón.

WWE ha liberado el primer póster oficial y la primera promo oficial de WWE WrestleMania 42, el gran evento premium que WWE realizará el próximo año. En la promo y en el póster, aparece Triple H junto con Brock Lesnar, el actual Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar y CM Punk en una mesa de póker.

► Póster oficial y promo de WWE WrestleMania 42

«Donde las máximas Superestrellas suben al escenario más grandioso de todos. En Las Vegas… todo puede pasar.

«¡Los boletos combinados de 2 días para #WrestleMania 42, los días 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium, ya están a la venta!»

Así las cosas, WWE ha lanzado a través de Ticketmaster un combo para obtener 2 boletos para los dos días de WrestleMania. El mismo va desde 694 USD, hasta 2 mil 700 USD. Y aunque los precios en ringside y primeras filas son carísimos, ya se han agotado muchísimas filas, así como se han agotado en las gradas más altas.