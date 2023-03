No, el gran anuncio de Tony Khan el pasado 22 de febrero, finalmente desvelado por Adam Cole, no fue lo que muchos seguidores esperaban. Si bien resulta curioso conocer las vidas de los luchadores más allá de las doce cuerdas, los verdaderos conocedores miramos con mucho recelo a los “reality shows” como este ‘AEW: All Access” que se estrenará el próximo miércoles.

Lo que muchos seguidores esperaban era la concreción de un tercer show luchístico con el sello “AEW & Warner Bros. Discovery”. Y hemos tenido que recurrir a fuentes para saber que, cuanto menos, parece muy probable.

Según expuso Andrew Zarian hace dos semanas, los Élite y WBD se encontraban a las puertas de cerrar un acuerdo para la emisión de un nuevo programa en la línea de Dynamite y Rampage, presumiblemente situado sobre la franja horaria de los sábados por la tarde (6:05 PM ET), vía TBS.

► La pista de Regina

Esta semana, AEW hizo cierto anuncio que viene suscitando especulaciones.

🇨🇦 #AEW makes its Regina, Saskatchewan debut on the NEW DATE of Saturday, July 8 with a LIVE televised event from the @brandtcentre!

🎟️ Tickets go on sale THIS FRIDAY 3/24 at 10am CThttps://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/ODbXafJpNe pic.twitter.com/bB6BXYYtBK — All Elite Wrestling (@AEW) March 22, 2023

«¡AEW hará su debut en Regina, Saskatchewan, en la NUEVA FECHA del sábado 8 de julio con un evento en VIVO televisado desde el Brandt Centre! […]»

Esta cita podría suponer la premiere del citado tercer show televisivo de AEW, y aunque Dave Meltzer no puede confirmarlo en el último Wrestling Observer Newsletter, sí que reitera que el plan para presentarlo pronto sigue vigente.

El pasado febrero, AEW registró el término “AEW COLLISON” (seguramente “AEW COLLISION”, tal vez hubo una errata en el procedimiento), y se considera probable que este suponga el título del programa.