Durante el reciente WWE SmackDown, Seth Rollins irrumpió en el evento estelar para darle un pisotón a Randy Orton y generar el momento decisivo cuando Bronson Reed remató a «The Viper» con un pisotón, logrando la victoria para su equipo. Tras el combate, Bron Breakker y Reed intentaron continuar el asalto, pero el Campeón Mundial les ordenó que se quedaran atrás ya que quería ser el hombre que rematara a Cody Rhodes; sin embargo, y pese a las advertencias de Paul Heyman, terminó siendo emboscado y sorprendido con un Cross Rhodes, con lo que el programa salió del aire.

► Seth Rollins y Paul Heyman podrían no estar en la misma página

Tras los eventos del pasado viernes, los fanáticos se preguntan si existiría algún tipo de división entre Paul Heyman y Seth Rollins, justo una semana antes de que se dé su enfrentamiento en Crown Jewel contra Cody Rhodes, poniendo en riesgo la alianza que ambos mantienen desde WrestleMania 41.

Al respecto, existen varias teorías conspirativas que sugieren que podrían haber cambios en la programación de WWE y veríamos una nueva traición de Heyman hacia Seth Rollins, poniendo fin a su estancia en The Vision. Primero, Rollins desobedeció el consejo de Heyman cuando intentó aplicarle el pisotón a Cody Rhodes y la jugada le salió mal; luego, el propio Heyman no permitió que Bron Breakker ni Bronson Reed acudieran en su auxilio y dejó que el Visionario se quedara tendido tras recibir el Cross Rhodes; y finalmente, y probablemente lo más relevante, ha sido el hecho de las recientes referencias de Heyman hacia Brock Lesnar, su antiguo cliente, a quien se encargó de anunciarlo durante el combate de este contra John Cena en Wrestlepalooza.

Evidentemente, lo anteriormente dicho cae en el campo de la especulación, puesto que no existe ningun informe (por el momento) que sugera esta situación; sin embargo, no deja de ser muy interesante los recientes eventos en torno a Rollins y Heyman, así como declaraciones de varios entendidos de la materia en torno a que Bron Breakker estaría muy relegado en el grupo, sumado al hecho de que Paul Heyman no es precisamente la persona más fiable del mundo dentro de la programación de la WWE.