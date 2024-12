Posible rival para John Cena en WrestleMania 41 generó rechazo

No sería descabellado admitir que cabe la posibilidad de que el próximo año 2025 tendrá de protagonista a John Cena, con su gira de despedida, que promete acaparar los titulares de cada espacio donde se escribe de lucha profesional.

Algo a destacar es la campaña expectativa que ha puesto en marcha la compañía detrás de él, WWE y, como no, varios luchadores que quieren hacer parte de esta serie de encuentros que tendrán millones de ojos encima.

Entendido lo anterior, no es de sorprender que lleguen rumores de que el equipo creativo quiera las mejores historias y oponentes sobre la mesa para el retiro de Cena.

Hagamos una parada en WrestleMania 41.

Un candidato encendió el debate entre los creativos.

WrestleVotes llega con el rumor de pasillo de que Logan Paul ha sido nominado como último rival de Cena en WrestleMania, lo cual generó malestar dentro del equipo creativo de la WWE.

Sources indicate recent rumors of Logan Paul vs. John Cena at WrestleMania have, at the very least, been discussed. However, the idea has been met with resounding disapproval from several within creative. The general feeling is that this shouldn’t be Cena’s final WrestleMania…

