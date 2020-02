Lo último sobre un posible regreso de Sting en Super ShowDown

WWE promociona fuertemente una vuelta de Goldberg a sus pantallas este viernes en SmackDown, con muchas probabilidades de que tenga combate dentro del siguiente PPV saudita. Y un servidor, poniendo sobre la mesa varios nombres que podrían ejercer de rival a «The Myth», consideró la opción de ver a Sting en Super ShowDown, tomando como base este reporte publicado por Mike Johnson de PWInsider.

En las últimas 24 horas, varias fuentes de WWE le han dicho a PWInsider.com que se ha hablado mucho de que el miembro del Salón de la Fama WWE Sting será parte importante del evento del 27 de febrero de Arabia saudita el próximo mes, posiblemente incluso regresando al encordado para un combate más.

► Sting en Super ShowDown, ¿descartado?

Pero hoy, Johnson actualiza sus informaciones.

Como se apuntó varias semanas atrás en la sección Elite de PWInsider.com, se ha promovido el usar a Sting en el evento del 27 de febrero, pero la pasada noche nos contaron que esas discusiones se han apagado.

De primeras, pese a venir de una fuente fiable, resultó un tanto inverosímil hablar de un combate de Sting en Super ShowDown, cuando desde hace tiempo parece descartado que WWE le conceda el alta competitiva.

Y cabe recordar que Johnson aclaró desde primera hora que The Undertaker no estaba en la discusión como rival del «Stinger». He aquí unas interesantes declaraciones del veterano ex-Campeón Mundial de Peso Completo WCW concedidas a Sports Illustrated el pasado mes.

Si existe alguna posibilidad de hacer ese combate en WrestleMania, responderá a esa llamada de teléfono. Podría ponerme en condiciones y hacerlo. Pero creo que mi carrera ha acabado. Cada año pienso en la lucha con Taker, pero no creo que vaya a ocurrir.

Los eventos sauditas suponen ahora los nuevos «Shows de los Shows» del calendario de WWE, al menos en cuanto a dinero de por medio. Pero quizás la única condición sin equa non de Sting para una implicación más sea el enfrentar a Undertaker, y con este fuera del cartel, «The Vigilante» haya rechazado la propuesta del Imperio McMahon.