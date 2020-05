Hace poco más de 24 horas reportábamos reciente salida de Drew Gulak de la compañía, cuyo contrato expiró y no fue renovado, siendo el último añadido del listado de Superestrellas que han salido de WWE en las últimas semanas. En el caso de Gulak, reportes indicaron que la compañía tuvo la intención de renovarlo, pero no hubo acuerdo en el tema salarial, y WWE permitió que su contrato finalizara.

► No se descarta un regreso de Drew Gulak a WWE

La salida de Drew Gulak de la WWE es la historia más importante de la lucha profesional en este fin de semana, el cual provocó múltiples reacciones en el mundo luchístico, e inclusive una invitación de Karl Anderson para que participe en su Podcast.

Sin embargo, parece que la situación de Drew Gulak con WWE todavía no está bajo tierra, de acuerdo a lo indicado por Bryan Alvarez en la última edición de Wrestling Observer Live.

Alvarez mencionó que le han reportado a su compañero Dave Meltzer, que Drew Gulak aún podría estar interesado en regresar si logra un buen acuerdo contractual con WWE. Se dice que Gulak está representado por Barry Bloom y si WWE logra ofrecerle una cifra atractiva en su salario, la Superestrella podría cambiar de opinión y volver a firmar con la compañía.

"Tenemos una actualización hace un momento. El contrato de Gulak expiró después del show del viernes, ambas partes no habían llegado a un acuerdo sobre el dinero. La creencia es que se ha ido, pero le han indicado a Dave que no es un algo terminado. Está siendo representado por Barry Bloom en su negociación. Así que parece que Drew Gulak está interesado en regresar si consigue un buen trato."

Como el propio Dave Meltzer mencionó más temprano sobre este asunto, WWE no está ofreciendo aumentos salariales a sus Superestrellas como lo hicieron antes de que comenzara la pandemia de coronavirus.

Aunque WWE ha reportado buenos números en el primer trimestre del 2020, con una proyección mejor que la del año pasado, la compañía está siendo cautelosa con el tema financiero y eso ha ocasionado que en abril pasado se diera la ola masiva de despidos de algunos luchadores, productores, cazatalentos y más.

La situación del hoy agente libre es única, ya que podría firmar un nuevo contrato que permita el regreso de Drew Gulak a WWE si las negociaciones funcionan a su favor. En caso de no llegar a un acuerdo, no sería nada raro que culmine muy pronto en otra empresa de lucha libre, teniendo en cuenta que es difícil encontrar un luchador de sus características disponible en el medio actualmente. Recordemos que puede luchar en cualqueir momento, ya que no tiene la cláusula de no competencia de 90 días.