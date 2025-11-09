Posible razón detrás de la pérdida del título de Giulia

Durante el reciente WWE SmackDown, Chelsea Green derrotó a Giulia para quedarse con el Campeonato Femenil de Estados Unidos. La canadiense aprovechó una distracción en el momento justo para arrebatarle el oro a la japonesa, quien poco pudo hacer pese al apoyo de Kiana James, culminando su reinado (bastante gris y olvidable) en 133 días, marcando el inicio del segundo reinado para la flamante monarca.

► Giulia podría ser insertada en el panorama estelar de SmackDown

La sorprendente derrota de Giulia el reciente WWE SmackDown causó gran revuelo, y la propia luchadora recurrió a sus redes sociales para anticiparnos que volverá para arrasar con todo. Si analizamos lo dicho por la ex Campeona de los Estados Unidos, estaríamos ante un claro motivo detrás de la pérdida del Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

A pesar de que los fanáticos en línea compartieron su enfado y criticaron duramente la decisión de poner fin a su reinado tras ser promocionada como una de las próximas caras de la división femenil de WWE, Cory Hays de BodySlam.net informó recientemente su derrota de este viernes podría ser parte de un plan mayor. Al parecer, la WWE tenía planes para que Giulia llegara al evento principal semanas atrás, y su derrota podría ser una estrategia calculada para impulsar su estatus.

«Hace semanas, el plan era que entrara en la escena principal. Ojalá ese siga siendo el plan y que haya perdido contra Chelsea por eso.»

Ahora que Giulia no tiene su Campeonato Femenil de los Estados Unidos, se rumorea que la WWE podría estar preparando un enfrentamiento futuro con Jade Cargill por el Campeonato Femenil WWE, y esta rivalidad podría catapultar a la luchadora japonesa a la cima de la división femenil WWE, en lo que se supone que debía ser el objetivo en el largo plazo cuando fue contratada por la compañía.