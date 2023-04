Posible razón de la ausencia de Becky Lynch de Raw

“No acudiré hoy a Raw“. Con estas simples palabras, Becky Lynch está dando que hablar a todo el Universo WWE. También porque ha eliminado todas las referencias a la WWE de sus redes sociales. Hasta ahora no han habido más información por parte de la luchadora ni tampoco de la compañía luchística, por lo que únicamente podemos especular. No obstante, sí que tenemos un reciente informe que vamos a tomar con pinzas hasta confirmarlo o descartarlo a través de más fuentes pero que no podemos evitar compartir con nuestros lectores.

The reason for Becky Lynch’s absence from tonight’s #WWERaw is that she is currently dealing with a minor injury.

This will also serve as a cover to play into the betrayal she feels from last week’s angle with Trish Stratus. pic.twitter.com/58KejGfPjo

— WRKD Wrestling (@WRKDWrestling) April 17, 2023