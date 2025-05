Posible razón de la alianza entre Bronson Reed y Seth Rollins

Bronson Reed hizo su sorprendente regreso durante el reciente WWE Saturday Night’s Main Event, donde se alió con Seth Rollins, Paul Heyman y Bron Breakker, haciendo aún más temible al grupo, acabando con CM Punk y Sami Zayn luego de concluido su combate.

► Bronson Reed ayudaría indirectamente a Bron Breakker

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre la incorporación de Bronson Reed a la facción de Seth Rollins y el motivo de su inclusión, justificando que aporta un valor añadido al grupo y lo fortalece, agregando que le quita la carga a Bron Breakker de recibir la derrota. El reconocido periodista señaló que la WWE claramente ve a Breakker como un futuro luchador estelar de WrestleMania, por lo que quieren protegerlo, a diferencia de Bronson Reed, quien no está siendo presionado a ese nivel, aunque resaltó que es muy bueno en su trabajo.

«Sí. Creo que le da una dimensión y hace que el grupo sea más parejo, los hace aún más fuertes porque, además, con Bronson ahí, cuando tienes combates donde tienen que perder —y probablemente no les vaya a ir muy mal al principio—, no tienes que vencer a Bron Breakker, quien, ya sabes, obviamente es alguien que tienen como estelar de WrestleMania, mientras que Bronson Reed no va a serlo. Pero, bueno, es muy bueno. Es muy bueno en su rol.»

Bronson Reed ha estado fuera de acción desde que se lesionó el tobillo en Survivor Series: WarGames, y volvió para desquitarse con CM Punk, quien fue el hombre que lo lesionó. Ahora que está aliado con Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman, se esperan grandes planes para el ex Campeón Norteamericano, que ha llegado a fortalecer a un grupo que tiene como objetivo dominar la compañía en las próximas semanas.