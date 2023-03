Durante las ultimas semanas, Grayson Waller ha estado atormentando a Shawn Michaels hasta que finalmente se concretó que el miembro del Salón de la Fama WWE aparezca en su segmento el próximo martes en NXT Roadblock. Waller pretender definir su futuro de cara a NXT Stand and Deliver, y en sus palabras: “Veremos si vuelve el HBK o si eres un simple bufón corporativo”, da a entender de que quiere enfrentarlo en el ring, aunque el HBK está retirado desde hace mucho tiempo.

El hoy jefe creativo de NXT mantiene cierto conflicto con Grayson Waller, y esto podría darle una apertura al debut de la estrella mexicana Dragon Lee, quien ya tuvo primera aparición oficial en la WWE mediante vídeo pregrabado durante el programa ‘La Previa’, en este caso de Royal Rumble.

Recientemente, el luchador enmascarado encontró un reciente video de Grayson Waller como una oportunidad para hacer sentir su presencia, mientras los fanáticos que esperaban su llegada a NXT. Lee recurrió a su cuenta Twitter para reaccionar a lo dicho por Waller en el reciente programa de NXT.

You talk too much

— Dragon Lee ドラゴンリー (@dragonlee95) March 1, 2023