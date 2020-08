Posible motivo de la salida de Renee Young de WWE

Los últimos meses de Renee Young en WWE no fueron fáciles, básicamente por revelarse como uno de los casos positivos por COVID-19 dentro de los más de 30 que se conocieron dentro de la compañía McMahon durante tantos vaivenes de grabaciones bajo unas circunstancias donde a la lucha libre "mainstream" más poderosa se le concedió la potestad de continuar con sus shows.

Hoy, tras la confirmación de que Young dejará el gigante estadounidense, continúan las cábalas acerca de qué llevó a la canadiense a aventurarse a un cambio de aires. Y puede que dicho contagio de SARS-CoV-2 sea la respuesta. No ya el hecho en sí de contraer el virus, en una culpabilización a WWE por su falta de medidas eficaces para asegurar la salud de sus trabajadores que sería completamente legítima, sino por un detalle que Dave Meltzer reveló.

Bajo la última entrega de la Wrestling Observer Radio, Meltzer barajó la posibilidad de que esta praxis de WWE haya resultado el definitivo acicate para Young.

«Ella lo notificó la semana pasada. Este fin de semana es su último con la compañía, y será interesante ver qué rol tiene. Normalmente no dejan que la gente se despida, ya veremos. Normalmente ella es la principal presentadora de la mesa de análisis del Pre-Show. Así que veremos si la incluyen ahí. Se dice que ya que se fue, no la pondrán ahí, pero no lo sé.

«En cuanto a la razón, a ver, si analizas los tiempos, creo que es bastante seguro decir que todo el asunto de la COVID probablemente juega un gran papel. No se pusieron en contacto con ella para saber cómo estaba, aunque no fue la única. Mucha gente que contrajo el virus nunca recibió una llamada de gente importante de la compañía, y a muchos no les sentó bien. Pero tú sabes, su situación es distinta».