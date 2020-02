Posible nuevo combate titular para WrestleMania 36

Pocos echan cuenta a los puestos bajos de un cartel de alrededor una docena de combates, y que programará a estrellas del calibre de Brock Lesnar, Roman Reigns o Becky Lynch. Pero si realmente estamos ante un buen show, WrestleMania 36 se sustentará de otros combates menos mediáticos, y a todas luces necesarios. Y uno de ellos podría ser el que tenga al Campeonato Femenil de Parejas WWE como telón de fondo, actualmente portado por The Kabuki Warriors, aunque de momento no esté incluido en las últimas previsiones acerca del magno evento.

► Beth Phoenix y Asuka podrían verse las caras en WrestleMania 36

Ayer, tras Monday Night Raw, WWE anunció que Beth Phoenix acudirá la semana que viene al show rojo para dar cuenta del estado de salud de su esposo Edge. Pero Paul Davis de WrestlingNews.Co especula con la posibilidad de que la presencia de Phoenix tenga otro fin.

Varios días atrás, hubo un cartel ‘filtrado’ de WrestleMania 36 circulando por las redes sociales. A veces, estos carteles ‘filtrados’ acaban siendo imágenes falsas con photoshop, así que no les damos cobertura. Sin embargo, es interesante apuntar que el cartel ‘filtrado’ incluye a Beth Phoenix en uno de los combates y Phoenix tiene previsto aparecer la semana que viene en el episodio de Monday Night Raw. Según el cartel ‘filtrado’ que circuló por redes sociales, Beth Phoenix y Natalya están programadas para hacer equipo contra las Kabuki Warriors por el Campeonato Femenil de Parejas. Y ese es el plan tal vez veamos entonces plantarse las semillas para dicho combate cuando Phoenix regrese para dar una actualización sobre su esposo Edge.

Casualmente o no, Asuka y Kairi Sane forman parte de Raw, y a día de hoy estas no se encuentran en ninguna rivalidad como dupla. No obstante, antes, «The Empress of Tomorrow» entrará en la Cámara de Eliminación el próximo 8 de marzo, donde se espera que Shayna Baszler triunfe. Camino allanado pues para que las niponas defiendan su cetro en WrestleMania 36.