Algunos bromean con que AJ Lee sólo fue recontratada por WWE para intentar opacar AEW All Out con su implicación en Wrestlepalooza. Y tal vez no suene tan descabellado, porque desde entonces, la luchadora no ha vuelto a hacer acto de presencia.

Según conocimos el pasado mes cuando regresó «por sorpresa» en SmackDown, Lee tiene un contrato formal con WWE por varios años, así que una nueva aparición de la veterana sólo sería cuestión de tiempo, a falta de conocerse la regularidad de su calendario. Aparentemente, no demasiada.

► NYC, 10 años después

Y sin que todavía haya un anuncio oficial, cierto «banner» de Netflix tal vez resulte revelador.

Puede tratarse de una simple imagen promocional escogida al azar o utilizada adrede. Sobre ese capítulo de WWE RAW, que tendrá lugar en el Madison Square Garden de New York City, sólo sabemos oficialmente que albergará la antepenúltima implicación de John Cena antes de su retiro.

Lee volvería a la ciudad que nunca duerme una década después de su última vez, allá por marzo de 2015 en un house show desde el Barclays Center, donde derrotó a las Bella Twins acompañada de Natalya.