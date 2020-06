Jon Moxley en AEW Fyter Fest

Era cuestión de tiempo que dentro de los dominios de AEW se diera un brote de coronavirus, que llegó de manera paralela a uno en WWE que trastocó las últimas grabaciones televisivas, con Renee Young de protagonista por su positivo hecho público. Y precisamente Jon Moxley, esposo de Young (junto a QT Marshall) fue el otro gran protagonista, quien parece estuvo en contacto con alguien cercano a un contagiado. Aunque por suerte para el Campeón Mundial AEW, de momento el resultado de su test dio negativo.

Pero más allá del remiendo que los Élite tuvieron que hacer a última hora, cubriendo las bajas de Moxley y Marshall, ahora el horizonte está en AEW Fyter Fest. Allí, el otrora Dean Ambrose está programado para defender su cetro ante Brian Cage en el episodio que se emitirá el 8 de julio, previsto para grabarse el día 2. Es decir, el próximo jueves. ¿Está en riesgo su implicación, teniendo en cuenta que debe permanecer aislado?

Dave Meltzer comenta los posibles escenarios bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer.

«Los doctores le pidieron a Moxley que se confinara, y si no da positivo o muestra síntomas debería estar listo para el 2 de julio, cuando tiene previsto que dispute su combate titular de Fyter Fest con Brian Cage. Pero la cosa no es tan sencilla. Tomó la decisión de no irse a un hotel, por no querer dejar a su esposa sola en caso de que esta empeore y también por miedo a infectar a gente en el hotel en caso de que tuviera el virus.

«Se están confinando en partes distintas de la casa [Moxley y Young viven en Las Vegas], se hará varios test esta semana y ya veremos cómo se desarrollarán los acontecimientos. En el peor de los casos, si acaba dando positivo, obviamente su combate tendrá que ser pospuesto hasta que se recupere por completo. Si no, aunque el 2 de julio sea la fecha de las grabaciones, podrían hacer el combate en una arena vacía como muy tarde el mismo 8 de julio para incluirlo en el show».