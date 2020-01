Luego de Monday Night Raw, tenemos 22 luchadores confirmados para la batalla campal varonil que se llevará a cabo en el Royal Rumble de este domingo, y es posible que hasta ese día, no se conozca todo el listado, lo cual no es nada nuevo, ya que siempre hay sorpresas que hacen su aparición en este evento, ya sea que se trate de un debut o un retorno a la empresa, aparición de una sola noche, o el regreso de de una lesión.

Hace pocos días FOX estuvo jugando con la aparición de posibles Superestrellas de NXT en la batalla campal varonil, aunque no necesariamente implica que se trate de algo oficial, pero sí se han podido identificar a algunas de los luchadores de la marca amarilla, entre los que destacan: Pete Dunne, Matt Riddle, Johnny Gargano, Keith Lee, Tommaso Ciampa, Finn Balor, entre otros. Inclusive, Dunne y Gargano, ya han aparecido en ediciones previas.

A propósito de Finn Balor, este tuvo su mayor impacto en la WWE cuando fue el rostro de NXT. Luego pasó al elenco principal y se convirtió en el primer Campeón Universal WWE. Sin embargo, su reinado solo duró un día, ya que se lesionó en la lucha por el campeonato.

Desde ese momento, Balor no ha podido recuperar ese nivel de éxito en la WWE. Fue rejuvenecido con un regreso a NXT en el otoño cuando la marca empezó las transmisiones de dos horas por USA Network.

Con Balor lejos de Raw y SmackDown, algunos fanáticos han extrañado su presencia en los principales programas de WWE, ya que ni siquiera estuvo en las historias que precedían a Survivor Series. Incluso otras superestrellas de la WWE han extrañado a Balor, como es el caso Curt Hawkins, quien respondió a un tuit de Balor este lunes.

But, I do miss you bud.

— Brian Myers (@TheCurtHawkins) January 20, 2020