Posibilidad de que Vince McMahon recompre WWE es baja

En las últimas horas surgió la noticia de que Vince McMahon tendría la intención de recomprar la WWE, luego de que se viera obligado a renunciar tras una serie de acusaciones que pesan en su contra y que todavía está en la batalla legal.

► TKO no pone a la venta WWE

Jonathan Coachman desató una ola de debate tras revelar en Behind the Turnbuckle que ha escuchado de fuentes fiables que afirman que McMahon quiere volver a comprar la WWE, aunque aclaró que no es que estaba en marcha dicho plan, sino simplemente resaltaba la intención de Vince McMahon.

El comentario de Coachman desencadenó una oleada de especulaciones, especialmente con Vince Russo interviniendo y presentando su propia teoría: que McMahon sabía que se avecinaban problemas, se retiró temporalmente y planeó desde el principio regresar una vez que pasara su tormenta legal. Russo sugirió que TKO y Endeavor podrían haber sido «sustitutos» durante la salida forzada de McMahon.

«¿Y si él hizo el trato con Ari y TKO y ellos fueron los sustitutivos?… En tres años, cuando todo esto haya quedado atrás, este es el precio que les pagaré para recuperar a mi bebé».

A pesar de esas declaraciones, parece que la situación no es tan simple como paree, ya que PWN Reports señala en su cuenta de X que TKO no tiene intención alguna de poner a la venta a la WWE, cuyo valor de mercado se ha disparado desde su fusión.

«Me dijeron que TKO no está interesado en vender #WWE . Y la fuente con la que hablé se rió entre dientes al pensar que Vince lo recompra. Es muy posible que sienta que lo quiere de vuelta, pero parece muy poco probable en este momento ya que la WWE no está a la venta.«

Puede que McMahon aún posea una participación significativa en las acciones de TKO, pero está lejos de tener el control financiero suficiente para recuperar la compañía, incluso si quisiera, por lo que las cosas van a quedarse quietas, al menos en el corto plazo.